'Me alarmó la situación, por eso decidí dar aviso de esta situación antes de que pase a mayores', sostuvo Yanina, madre de uno de los alumnos de segundo año de la Escuela Normal Sarmiento que fue escenario de un hecho polémico y que llevó a la intervención del Ministerio de Educación. La mujer denunció ante las autoridades escolares al profesor de teatro por compartir con los alumnos un texto de 'alto contenido sexual'. Agregó que el docente les leyó el cuento 'Canelones', del escritor argentino Hernán Casciari, que incluye partes 'subidas de tono que incomodaron mucho a los chicos'. El docente fue separado del cargo hasta tanto se resuelva la situación que se encuentra en etapa de investigación.

Yanina contó que el martes de la semana pasada su hijo llegó raro de la escuela. Y que luego de charlar un rato descubrió la causa. 'Me contó que el profesor de teatro, Juan Esquibel, les leyó en clase este cuento que tiene un alto contenido sexual. Con vergüenza me reprodujo el cuento y me pareció muy subido de tono. Hay cosas que el profesor pudo obviar o podría haber usado otras palabras para relatar lo mismo. No era necesario ser tan explícito. Por eso decidí intervenir antes de que otra situación similar se repita', sostuvo.

La mujer contó que le dijo a la preceptora sobre esta situación y que ella de inmediato lo comunicó a las autoridades escolares que actuaron sin pérdida de tiempo, dando intervención al Ministerio de Educación.

Marcela Herrera, rectora de la Escuela Normal Sarmiento, no quiso hacer declaraciones sobre el caso. Sólo agregó que 'se está investigando y que se le ha pedido al docente un informe por escrito sobre los sucedido'.

En tanto que María Buttazzoni, directora de Educación Secundaria, en diálogo con Radio Sarmiento, dijo que "Estamos ocupándonos de un caso que nos preocupa, dada la complejidad. Fue la denuncia, por parte de la directora de la escuela involucrada, al Ministerio de Educación la que alertó sobre lo sucedido. Según nos informaron, el profesor entregó un texto con contenido sexual y sobre homosexualidad a sus alumnos. A su vez, los habría invitado a los chicos a ver un video en una cuenta personal en la que presenta un monólogo en el que habla de contenido inapropiado para ellos'.

La funcionaria aclaró que el docente está apartado de su clase por el momento. Y que él, en su defensa, admitió que sí dio el texto y que argumenta que se trata de un 'arte transgresor'. También, que existe el video, pero que no les dijo a los chicos que lo vieran.

Frente a este último punto, la madre del alumno que expuso el caso sostuvo que su hijo también desmintió que Esquibel los invitara a ver este video, aunque lo publicó en sus redes sociales donde tiene a varios de sus alumnos como seguidores.

DIARIO DE CUYO contactó a Juan Esquibel para que hiciera su descargo público y diera su versión de los hechos, pero se negó.