Dos probables portadores del virus son los que investiga el ministerio de Salud desde lo epidemiológico, tras la confirmación ayer de un caso positivo en un geriátrico de Rawson. Son dos contactos estrechos de un caso de Santa Lucía que a su vez tiene nexo con Caucete. "Una es una trabajadora de salud que es contacto estrecho de un positivo de Santa Lucía, que a su vez está emparentada con los contagios de Caucete. Y por otro lado, un visitante relacionado con el mismo contacto estrecho de Santa Lucía y por tanto con el mismo nexo de Caucete", precisó ayer a este medio Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva de la provincia.

Al respecto el funcionario también confirmó que no hisoparán a familiares de los abuelos que residen en esa institución, porque desde la actual situación sanitaria de la provincia (brote por conglomerado, es decir que aún no se confirma la existencia de una circulación comunitaria) lo que se testea son contactos estrechos con el nexo epidemiológico, sintomáticos, moderados y severos.

La investigación se da luego de que Salud Pública asumiera como contagiados a los 18 residentes del geriátrico, a partir del positivo confirmado en uno de los adultos mayores que ayer fuera internado en el área de clínica médica Covid del Hospital Rawson, al igual que un segundo caso sospechoso a la espera de resultados.

También, ayer estaban en proceso de traslado hacia el área Covid del Marcial Quiroga dos abuelos que no revisten gravedad pero que por su sintomatología no podían permanecer en la institución. El resto de los adultos que no requieran ser derivados continuarán siendo asistidos en el mismo establecimiento, se informó en conferencia de prensa.

El geriátrico de Rawson es uno de los tres de la provincia que tenían habilitados y con presentación previa de protocolo, visitas de 15 minutos por parte de familiares de los internos, una vez por semana. En los tres, todo el personal y residentes habían sido testeados previamente, pero a partir de este caso y según confirmó Espejo, se hará un seguimiento más minucioso del estado de salud de los abuelos de estos hogares.

Asimismo se aseguró que se extremará medidas de seguridad en cuanto al ingreso y egreso de personal del lugar, que tiene que ver con servicios de hotelería y mantenimiento.

En cuanto al personal de salud que asiste al geriátrico, médicos y enfermeros que por lo general trabajan en paralelo en instituciones de salud, se va a determinar si ese personal podrá brindar servicios en el establecimiento considerando que el estatus sanitario de la provincia cambió. "Lo que corresponde en principio es que el mismo personal pueda seguir asistiendo porque todos trabajan bajo un protocolo específico en contexto de pandemia", dijo Espejo.

Pago a docentes

Desde el Ministerio de Educación de la provincia informaron a todos los docentes que hoy estará acreditada en los cajeros la primera cuota de la Suma Extraordinaria Covid y Material Didáctico.

Residuos en zonas bloqueadas

La Municipalidad de la Capital puso a cargo de la recolección de residuos en las zonas bloqueadas, denominadas "burbujas sanitarias", al mismo personal que lo hace en los hoteles de repatriados.