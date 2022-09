En las últimas horas se conoció el caso de cuatro alumnas de la Escuela Jorge Washington que terminaron internadas con un cuadro de intoxicación. Si bien se conoce que los profesionales pidieron que se analizara el agua del establecimiento educativo, desde el Ministerio de Educación apuntaron directamente a una problemática que los preocupa en los jóvenes.

En este sentido, Ana Sánchez, secretaria de Educación aseguró que han advertido grupos en las redes sociales donde se incentiva a ciertas prácticas que perjudican la integridad de cada uno. "Nos llamó la atención que hubo 3 casos similares como en la escuela Ramella, Provincial de Rivadavia, por ejemplo, donde también resultaron intoxicados los alumnos", comenzó.

Sin rodeos dijo que "vienen con pastillas desde casa" y que han notado que consumen "clonazepam", que es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo.

La funcionaria manifestó que los profesionales han advertido signos de alerta por prácticas peligrosas. Por este motivo, lanzaron el programa "Yo por vos" con el objetivo de trabajar con las familias ante estos episodios. "No soy especialista pero desconocemos si lo hacen por chiste o a propósito. Por eso si no miramos a nuestros jóvenes no nos daremos cuenta de lo que les pasa", sentenció.

Finalmente, habló de una "crisis muy grave" en los adolescentes y mostró preocupación en que aumenten los casos que hasta el momento ronda entre 7 y 8 alumnos.