"Realmente estamos muy preocupados y ya no sabemos a qué estrategia recurrir para revertir esta situación. Los padres deben entender que está en juego la salud de sus hijos". De esta manera, Fabio Muñoz, jefe del Programa Provincial de Inmunizaciones, expresó su desazón por la alta cantidad de chicos que aún no recibieron ninguna dosis de la vacuna covid-19. Dijo que son más de 43.000 y que no se descarta realizar operativos de vacunación en las escuelas para lograr inmunizarlos.

Muñoz recurrió a los números para mostrar esta realidad que preocupa. Dijo que se estima una población de 130.000 niños de entre 3 y 11 años que pueden vacunarse contra el coronavirus. Y que de ese total, sólo 100.000 recibieron la primera dosis, por lo que 30.000 no han iniciado aún el esquema de vacunación. A ellos se suman los 13.700 chicos, de entre 12 y 17, que también se encuentran en la misma situación. De la población de 85.700 que conforma este grupo etario, sólo unos 72.000 recibieron la primera dosis. "Nuestro principal objetivo es llegar al primer día de clases con más del 90% de los chicos inmunizados con la primera dosis, ya que el porcentaje actual no supera el 79%. Utilizamos diferentes estrategias para que se vacune ese 21% que aún ni siquiera a iniciado el esquema de inmunización. Pero, hasta ahora, nada ha sido suficiente para contar con una demanda plena como debería ser. Hemos puesto en marcha diferentes iniciativas para incentivar a los padres a que vacunen a sus hijos contra el covid-19, pero no hemos tenido respuesta. Por eso no descartamos realizar operativos de vacunación en las escuelas o en los clubes deportivos", dijo Muñoz.

El funcionario también detalló las diferentes acciones tomadas para incentivar la vacunación en menores, como también en adultos. Dijo que se habilitaron 20 centros vacunatorios exclusivos de covid-19 con atención extendida y durante fines de semana y feriados; más la vacunación en todos los centros de atención primaria de la salud de la provincia. Luego, para evitar esperas y contratiempos se habilitó al vacunación espontánea, sin necesidad de sacar turno previamente. Por último, se pusieron en marcha los operativos de vacunación en las diferentes zonas sanitarias con la visita de un equipo sanitario a vecindarios de distintos departamentos, medida que está vigente. "Es necesario que los padres entiendan que si no vacunan a sus hijos los exponen más a contraer el virus, a sufrir las secuelas y hasta a perder el año escolar y la vida. Los chicos que fallecieron por coronavirus no fueron vacunado", sostuvo el especialista.

Dijo que paralelamente se está realizando una campaña de concientización destinada a los docentes para lograr que completen el esquema de vacunación y los refuerzos antes de que comience el Ciclo Lectivo 2022.