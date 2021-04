"Si hay algo que aprendimos en este tiempo es a anticiparnos", dijo Raúl Vallejos, el jefe de Bioquímica de Salud Pública, al contar que están preparando dos laboratorios nuevos para el análisis de las PCR. Esto, para evitar que haya demora en la entrega de los resultados. Es que, hasta el momento esto se hace sólo en el Hospital Rawson. Dijo que estos laboratorios estarán en el Marcial Quiroga y en el CARF (Centro de Adiestramiento René Favaloro) en Rawson.

El año pasado, luego de iniciado el brote de Caucete el análisis de la PCR causó varios dolores de cabeza. Es que hubo personas que cumplieron los 14 días de aislamiento sin saber si eran o no positivos. En ese momento, dijeron que el laboratorio del Rawson no daba abasto pues había triplicado el trabajo. Este problema duró varias semanas, hasta que comenzaron a llegar los hisopados de antígeno, que aligeraron el testeo, pues no es necesario que pasen por el laboratorio.

"La llegada del antígeno nos alivió mucho, pero ahora queremos estar preparados por si hay una situación similar a la del año pasado. No queremos vernos sobrepasados", agregó Vallejos y contó que ya están acondicionando una sala en el CARF y que tienen la campana de bioseguridad lista para instalarla. "En unos días más llamaremos a licitación para comprar el resto de los equipos. La idea es que al menos se haga la primera etapa del análisis de la PCR como lo es la inactivación del virus y la extracción del material genético", explicó el funcionario y dijo que en caso de que la cantidad de PCR aumente notablemente éste será el segundo laboratorio de la provincia.

Vallejo explicó que en este lugar ya se colocó la señalética y que el laboratorio estará junto al centro de hisopado que tiene este centro de salud, porque es fundamental separar el Área Covid del resto de los servicios médicos que se ofrecen. Por otro lado, dijo que el otro laboratorio, estará en el hospital Marcial Quiroga, y que si bien éste no está aún equipado ya tiene designado un lugar. "Éste se abriría sólo en el caso de que no demos abasto con los otros dos laboratorios", agregó y dijo que están terminando de capacitar personal de los laboratorios para que en caso de ser necesario puedan comenzar a trabajar de inmediato. "Si bien, hasta ahora pensamos que estos dos laboratorios sólo harán una parte del análisis de las PCR tenemos expectativas de que se puedan realizar de manera completa y que se puedan obtener los resultados en esos mismos lugares", concluyó.

San Juan contradice a Nación por los datos estadísticos

El Ministerio de Salud Pública de San Juan informó que existe una diferencia en la carga de datos de Covid-19 que se emiten en el parte del Ministerio de Salud de Nación. La diferencia se presenta por la actualización en el SISA (Sistema Integrado de Salud), donde se cargan los datos de todas las provincias. "Durante la semana pasada el sistema estuvo caído por dos días", detallaron.

La División Epidemiológica de San Juan ha realizado los reclamos correspondientes y, a modo de ejemplo, dijeron que "en el parte del 10 de abril la provincia de San Juan informa un total de 23.773 casos acumulados y Nación sólo informa 18.737 casos acumulados, demostrando una diferencia de 5.036 casos que la provincia está reportando y Nación no". DIARIO DE CUYO publicó ayer que las estadísticas oficiales, las que aparecen en los partes diarios sobre la situación epidemiológica en la provincia, dicen que en los últimos siete días detectaron 1.083 casos de coronavirus en 3.802 test. Mientras tanto, ayer reportaron 162 nuevos casos y 112 personas que se encuentran internadas (ver infografía).