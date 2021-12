"Estoy perdido" o "no sé cómo volver", son las frases más escuchadas en el primer día laboral y escolar desde que se implementó la nueva Red Tulum. Es que muchas de las paradas no fueron señalizadas y en otras, permanece la vieja cartelería que lleva a la confusión.

En una recorrida realizada por este medio se pudo constatar que, por ejemplo, la nueva señalización sobre Avenida Córdoba está incompleta y por eso, la gente espera en todas las cuadras. El matrimonio de Esther y Mario aguardaban en la esquina de Córdoba y Güemes un colectivo que los llevara Alto de Sierra. "El chofer muy amable, pero nos dijo que era en esta calle, pero no a que altura, esperemos poder volver", dijo resignado el hombre.

La misma situación se vivía en aquellas personas que buscaban las paradas de las líneas que los llevaran de regreso a Rawson o Pocito. "Lo estoy esperando en el mismo lugar donde me bajé", afirmó Sergio Guevara mientras recorrida con el dedo el mapa informativo de General Acha y Córdoba.

En calle Santa Fe, Martín, de 13 años, circulaba de Rioja a Jujuy buscando la parada del 404 que lo llevara a Chimbas después de salir de la escuela.

La situación no era muy distinta en la Estación Mitre, pero allí personal de la Dirección de Tránsito y Transporte, ECO y hasta la policía orientaban a los usuarios. Olga, de 67 años, paró cuatro colectivos, pero ninguno la dejaba cerca de Avenida Rawson y Juan Jufré, dónde mensualmente debe comprar sus remedios. "Yo antes tenía un colectivo que, desde Chimbas, me dejaba ahí. La verdad es que estoy perdida y las piernas no me dan, nadie me sabe decir dónde paran", afirmó.

En Avenida Rioja todavía quedan los carteles de los antiguos recorridos y por eso, muchos sanjuaninos, en su mayoría de avanzada edad, esperan allí creyendo que "pueden pasar".

Desde UTA, Héctor Maldonado, dijo esta mañana que son los municipios quienes deben ocuparse de reemplazar la vieja cartelería y colocar los nuevos y reconoció que en muchos casos la tarea viene demorada.