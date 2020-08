Desde las 9 de la mañana, un grupo de productores cauceteros realizan un corte sobre Ruta 20 a la altura de la zona de Las Chacritas.

El grupo integrado por unas 200 personas solicitan que el gobierno provincial los autorice para trabajar. "Es muy injusto que no podamos ni siquiera trabajar. No es que todos los cauceteros tengamos el virus. No podemos salir a repartir nuestros productos y así vamos a perder clientes y mercadería", comentó Antonio Márquez, productor del departamento donde comenzó el brote de Covid-19 en la provincia.

El corte realizado a la altura del aeropuerto, comenzó a las 9 de la mañana.

Según el grupo que se manifiesta sobre Ruta 20, el corte se mantendrá hasta que "alguna autoridad se haga presente y pueda resolver la situación". "No tenemos permitido circular, hay productores que no pueden ir hasta sus fincas en 25 de Mayo o 9 de Julio a pagarle a los empleados. Vamos a terminar muy mal, están violando nuestro derecho a trabajar, a tener un ingreso, vamos a terminar todos en quiebra", comentó Márquez.

Personal policial se ha hecho presente en el corte que inició esta mañana para mantener las medidas sanitarias y de seguridad. Los productores cauceteros atravesaron sus vehículos en medio de la Ruta 20 y sostienen que mantendrán la medida hasta que se les permita circular y repartir sus productos.