Hay equipo. Sebastián Lerga aseguró que la actualización es un desafío contante para los médicos. Así, ya es posible responder a todas las inquietudes cardiológicas.





Al cierre de la edición de este suplemento, uno de los entrevistados tuvo que suspender repentinamente el festejo de su cumpleaños por una de las tantas citas imprevistas en el quirófano. Hoy, al conmemorarse su día, los médicos recibirán muchos saludos, por las redes sociales especialmente, y varios contarán con algún obsequio de un paciente que le estará por siempre agradecido. Pero cada uno de ellos sabe que si hay planes de festejo, pueden terminar en el tacho.



De todos modos, no hay quejas. Y tampoco dudas que sería un precio que con gusto pagarían siempre si tuvieran acceso continuo a técnicas y/o tecnología que se traducirá en tratamientos que no se realizaban o en alcanzar a pacientes que antes no podían hacerlo.



Cada vez que pasan por esa experiencia, experimentan una satisfacción que dejará una huella en sus vidas. "Como un niño esperando a Papá Noel", comparó con una sonrisa Agustina Buteler, para referirse al tráiler que están acondicionando para sumarlo a las campañas ginecológicas que realiza con la Fundación Sanatorio Argentino en toda la provincia.



Sebastián Lerga, jefe de Cardiología y Servicio de Hemodinamia de la Clínica Santa Clara, viene de exponer en Brasil sobre Implante valvular aórtico por vía percutánea, una intervención que permitió mejorar la calidad de vida a adultos mayores. Y subrayó: "Sin las herramientas adecuadas, el paciente se expone a más riesgos que beneficios".



Carmen Nievas, cirujana cardiovascular, ha evitado amputaciones de miembros inferiores debido a una cirugía laser transmuscular y un tratamiento de rehabilitación cardiovascular que, basado en un método neurológico ejecutado por médicos cubanos, desarrolló con otros profesionales en Cencor. El agradecimiento que recibe no es sólo de sanjuaninos, ya que recibe a personas de otras provincias. "Los comentarios de mis pacientes iluminan cada día de mi vida, muestran que el camino es seguir adelante".



El entusiasmo de cada uno es equivalente al de un novato que llega al lugar soñado, aunque la experiencia ya está marcada en sus carreras. Buteler aseguró que con el tráiler podrán contar con el consultorio móvil ginecológico que significará un mejor y mayor alcance a las campañas que ya realizan. "Punta del Agua es un ejemplo de este nuevo panorama. Nosotros no esperamos al paciente, vamos a buscarlo y ahora podremos llegar a más gente en toda la provincia", indicó la profesional.



Por su parte, Lerga contabilizó que desde 2017 ya se realizaron 26 intervenciones de este tipo de implante valvular y recién este año se hizo uno en Mendoza y se prepara otro en San Luis. "Operar sin que sea a corazón abierto significó una respuesta para personas mayores de 70 años que antes no existía. Ojalá esta tecnología y tratamiento pudiese llegar a toda la población pronto, sin distinción de obra social", deseó.



Finalmente, Nievas recordó que cuando residía en Brasil, sufrió una fractura en una isla que la obligó a un tiempo de reposo y ahí reflexionó que era tiempo de aplicar los conocimientos adquiridos durante años en distintos países (también trabajó en Francia y Alemania) en su comunidad. "Me propuse que yo podía ayudar para que en algunos casos no sea inevitable tener que viajar. Con este equipo pensamos a San Juan como un referente nacional".





Llegar a más personas. Agustina Buteler se reconoció ansiosa por comenzar a usar el consultorio móvil para las campañas ginecológicas que realiza en toda la provincia.



Agustina Buteler

Fund. Sanatorio Argentino

"El desafío en estos tiempos es trabajar en equipos multidisciplinarios y hacer gestión en salud. Por ejemplo, ya no existe el ginecólogo que sepa de todas las áreas de esta especialización".



Sebastián Lerga

Clínica Santa Clara

"La población ya debe saber que prácticamente hay cien por ciento de respuestas para los problemas cardiológicos en la actualidad. Debe llegar a todos la solución".



Carmen Nievas

Cencor

"Quiero agradecer a mi familia por su incondicional apoyo, a mis maestros por todo lo que transmitieron y a mis pacientes especialmente, porque ellos iluminan mi camino".





Por la fiebre amarilla



En Argentina se celebra el 3 de diciembre el Día del Médico, porque en esta fecha del año 1833- nació el cubano Carlos Finlay, quien descubrió que el mosquito es el transmisor de la fiebre amarilla. En un congreso de la Organización Panamericana de la Salud en 1953, que se realizó en Dallas, EEUU, fue el argentino Remo Bergoglio quien propuso esta fecha y su argumento, que fue aceptado. Argentina, desde 1956 adhirió a esta conmemoración.



Cifra

2,90 cada 1.000 habitantes es la tasa de médicos en la provincia, según Salud de la Nación. El promedio nacional es de 3,60 médicos cada 1.000 habitantes.