Luego de no poder contar con el servicio de agua potable desde el jueves, los vecinos de Huaco se cansaron y decidieron cortar la Ruta en el límite de Jáchal y La Rioja. Ante esta situación, el intendente Miguel Vega contó detalles del problema, se comprometió a ayudar a los damnificados y confirmó para este martes la presencia del presidente de OSSE.

"La situación de Huaco nos tiene muy preocupados y nos estamos ocupando del tema. Fernanda Díaz nos contactó el viernes y nos informó que se había quemado la bomba. Inmediatamente desde OSSE comenzaron con los trabajos de extracción y reemplazo de dicha bomba. Hubo inconvenientes en la colocación del nuevo equipo por una falla geológica en el pozo y ahora la gente del INA (Instituto Nacional del Agua) trabaja en búsqueda de una solución", explicó.

El jefe comunal dijo luego que "activamos el operativo de apoyatura, y a pesar de no ser jurisdicción nuestra, estamos para ayudar en lo que sea necesario. Llevamos agua potable a los vecinos de esa localidad a través del camión municipal más 2 camiones de apoyo provenientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Además, dispusimos la compra de agua envasada y ya se distribuyeron 670 bidones de agua de 6 litros cada uno, totalizando más de 4.000 litros para todos los vecinos. Es importante aclarar que eso no significa que el agua que se transporta en los camiones no sea potable, todo lo contrario, se retira de la planta de OSSE y es totalmente potable, es sólo una apoyatura más.”

Por último, Vega confirmó que "el Presidente de OSSE (Guillermo Sirerol) llegará mañana a Jáchal para constituirse en el lugar y sumarse a los técnicos de la repartición que están trabajando desde el fin de semana, quienes hicieron muestras en un lugar cerca del Molino Viejo para hacer los análisis correspondientes con el fin de determinar si es potable o no el agua de este pozo que está a 33 metros de profundidad, entre otros pozos que se están analizando como alternativa” y agregó que "nosotros le aseguramos a la población de Huaco que seguiremos otorgando las provisiones de agua potable, seguirán los camiones trasladando agua, además de los bidones que venimos entregando".