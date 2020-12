Está previsto que este jueves en el temario de 18va sesión de la Cámara de Diputados se trate el proyecto de Ley que apunta a la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos (PPP), cuyo espíritu despertó críticas entre proteccionistas y ya anticiparon manifestarse frente a la Legislatura.

El proyecto apodado como Ley Lara, por la niña de 9 años que falleció el pasado 14 de septiembre debido a que fue atacada en la vía pública por un perro que se escapó de su casa, es autoría de los legisladores Edgardo Sancassani, Enzo Cornejo y Juan Carlos Abarca.

Si bien hubo proteccionistas entre las fuentes consultadas para llegar a la última versión del proyecto, se mostraron totalmente en desacuerdo otros, que apuntaron básicamente que no se reducirán los problemas, sino que se generarán otros.

En el proyecto queda definido que serán considerados PPP aquellos que reúnan algunas de las siguientes características: “más de 10 kilogramos de peso, perímetro torácico entre 60 y 80 centímetros, cabeza voluminosa y cuello corto, fuerte musculatura, mandíbula grande. En sentido meramente enunciativo, quedan comprendidas las siguientes razas: Bull Terrier, Pit Bull, Akita lnu, Dogo de Burdeos, American Staffordshire Terrier Bullmastif, Doberman, Dogo Argentino, Cane Corso, Fila Brasileño, Fila Brasileño, Mastín Napolitano, Tosa Inu, Presa Canario, Rottweiler, Staffordshire, Bull terrier. Razas mixtas? Cruzas entre ellas? Mestizos? La Autoridad de Aplicación podrá incluir o excluir razas potencialmente peligrosas, de acuerdo a las investigaciones de los especialistas en la materia”.

Aquí se genera uno de los contrapuntos principales. Por ejemplo Cristina Rafaele, titular de la ONG ‘Aka Pacha’, indicó que será considerado PPP un perro obeso, como por ejemplo un chihuahua que supere los 10 kilos.

El segundo es que ven que la ley no mejorará el panorama actual sino que recaudará dinero. En los aspectos que ven favorables, todos ya existen en normas anteriores. Emilia Merino, al frente de la ONG ‘Pitbull en Peligro’, aseguró que “todo existe desde 1994 y no se aplica. Con esta ley es más de lo mismo, pero con menos penas y será con dinero que no llegará los lugares que deben llegar. Con todas las entidades que ya existen sólo hay que aceitar los engranajes y aplicar las leyes que ya están vigentes, culpando a los verdaderos asesinos, que son los dueños de los perros”.

Jorge Torres es adiestrador de perros, quien ha realizado varias tareas de búsquedas. Y siente que s situación no fue contemplada. “Hay tareas que un perro que pese menos de 10 kilos no podrá hacer. Y salir con uno grande, con arneses, operativamente no funciona. Todo esto me pone mal, son leyes onerosas, que significan gastos tremendos. Soy docente jubilado, hago esto porque me gusta ayudar y trabajar con los perros. Y veo que esta ley no ataca a lo que se encuentra fuera del circuito formal”.

“Es una aberración total. Es más de lo mismo. Habrá multas económicas y lo que hace falta es que se apliquen penas que valgan, la pena, como días de cárcel efectiva. Con esta ley, si no puede pagar la multa, realizará un par de semanas de trabajo comunitario y listo. No tiene sentido”.

La ercera objeción en común fue la obligación de indicar la presencia de un PPP en un domicilio. Merino indicó que eso es ‘marcar’ una casa, información para que un ladrón sepa que debe primero envenenar al animal y luego ingresar a la propiedad privada.

“Al ver el proyecto, tuve la sensaciónn que fue un ‘copie y pegue’ de leyes de otros países, donde esas normas ya fueron derogadas porque vieron que no fueron efectivas, como en Italia por ejemplo”, agregó Rafaele.