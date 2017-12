Como todos los años los servicios funcionarán de manera diferencial.

A continuación una guía:



* Transporte: el domingo los colectivos transitarán con la frecuencia habitual hasta las 21.30, cuando el servicio se suspenderá. El lunes no habrá transporte público.



* Comercio: desde la Cámara de Comercio informaron que el 24 de diciembre y 31 de diciembre los comercios atenderán al público de corrido de 8 a 15, mientras que el lunes 25 no habrá actividad. Por otra parte, desde el Patio Alvear dijeron que desde hoy y hasta el sábado abrirán desde las 10 hasta las 23, mientras que el domingo atenderán de 10 a 17 horas. El 24 permanecerán cerradas las salas del Play Cinema y el lunes abrirán con normalidad. El Espacio San Juan atenderá desde mañana de 10 a 23, y el domingo lo hará de 10 a 16.30, incluido el Walmart. El lunes todo cerrará, inclusive las salas del cine. El Paseo San Juan, del ex Hiper Libertad, abrirá el sábado de 8 a 23, mientras que el domingo atenderá hasta las 15.



* Bancos: el lunes no habrá actividad bancaria. El martes los bancos funcionarán normalmente.



* Las ferias: en Rawson, la Sociedad de Chacareros abrirá el domingo desde las 6.30, y cerrará el lunes y el martes. Mientras que el Mercado de Abasto y la Feria Municipal de Capital tendrá sus puertas abiertas para el público en general el domingo, de 6,30 a 13,30. El lunes 25 permanecerá cerrado.



* Combustibles: las estaciones de servicio atenderán las noches del 24 y el 31 hasta las 22 y retomarán la actividad a las 6 del día siguiente.



* Estacionamiento: el domingo no habrá estacionamiento medido y controlado, al igual que el lunes 25. Mientras que desde la Municipalidad de Capital informaron que los Monitores Urbanos y la grúa municipal si trabajarán el domingo de 8 a 13 y de 9 a 15, respectivamente.