Un transportista sanjuanino, de 43 años, que ahora está internado en estado estable en el área de Clínica Médica del Hospital Rawson, es el tercer caso detectado en la provincia con coronavirus, según confirmaron anoche fuentes oficiales. La identidad del enfermo se mantiene en reserva.

El hombre había estado internado en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, en el partido de Islas Malvinas, provincia de Buenos Aires, donde luego de descompensarse, había sido tratado por un cuadro de neumonía bacteriana. Durante su permanencia en el nosocomio le hicieron tres tests para descartar la presencia del virus, pero todos dieron negativo.

Como el hombre es de San Juan, fue trasladado a la provincia a bordo de un vuelo sanitario en la aeronave del Gobierno local. Cuando llegó, fue derivado al Rawson, pero como comenzó a presentar síntomas compatibles con el Covid-19, como una fuerte tos seca, las autoridades de Salud Pública decidieron iniciarle un nuevo procedimiento para descartar la enfermedad, mediante un hisopado. El estudio, que sería el cuarto que se le practica al enfermo, dio positivo y por eso el hombre permanece internado en un sector especialmente destinado a casos ocasionados por el virus, aunque su estado general hasta anoche era estable.

El hecho de que no le detectaran la enfermedad, a pesar de que le llegaron a hacer tres test en el Hospital Abete, generó profundo malestar en el Gobierno local, en el que analizan incluso acciones legales contra el centro asistencial, dijeron anoche las fuentes consultadas, a las que tuvo acceso DIARIO DE CUYO en forma exclusiva. Al punto que la ministra de Salud, Alejandra Venerando, expresó anoche que "vamos a pedir al hospital público donde estuvo internado este ciudadano, una investigación epidemiológica de lo ocurrido. Queremos saber qué clase de test le hicieron y por qué no le diagnosticaron Covid-19". Y agregó que "no descartamos nada, ni una denuncia penal ni nada. Queremos saber qué ocurrió y por qué pasó lo que pasó".

Las fuentes aclararon que el enfermo nunca llegó a tener contacto con sus familiares y que el traslado en el avión se hizo con todos los recaudos necesarios.

La internación



Por el momento y hasta que se conozca la evolución del enfermo, continuará internado en el área de Clínica Médica del Hospital Rawson. Pero, al igual que en los dos casos anteriores que habían dado positivo, no se descarta que si no tiene complicaciones de salud, pueda ser derivado a su domicilio particular hasta completar la cuarentena obligatoria que este mal demanda. Siempre, por supuesto, con un estricto seguimiento de los médicos.