Antes era el atajo para comodidad de los vecinos, hoy es un lugar que atenta contra su salud y seguridad. Es el terreno baldío que se encuentra detrás del Colegio María Auxiliadora, en plena zona urbana de Capital, que se transformó en un gran basurero donde proliferan los insectos y roedores, y donde se esconden los delincuentes para asaltar a la gente.

El terreno ocupa toda la manzana y más de la mitad está cubierto por montañas de escombros que fueron depositados por camiones, como si fuera una escombrera. Pero esto no es todo. El terreno también se convirtió en un depósito de basura principalmente de desechos de alimentos, ropa y calzado en desuso, y hasta autopartes rotas. "Acá viene la gente y tira lo que te imaginés. Y la situación va empeorando porque a medida que pasa el tiempo se va acumulado lo que tiran. Es tanta la cantidad de escombros que han tirado que se han formado especie de cerros que te impiden ver de un lado a otro. Y esto es muy peligroso. Por las noches, los ladrones se esconden detrás de estos escombros para robarle a la gente que pasa por el baldío. Es una inseguridad tremenda", dijo Lidia Ramos, vecina que vive enfrente de este descampado.

Por su parte, Josefina Ávila, otra vecina de la zona, dijo que ya se peleó "con medio municipio", reclamando que limpien este terreno que también atenta contra la salud. La mujer dijo que desde que comenzaron las altas temperaturas proliferan las arañas y ratas en este descampado. "Nos da miedo que esto bichos se metan en la casa y nos terminen enfermando. Hemos hecho el reclamo varias veces al municipio, pero nadie nos da una solución. Si no frenan esto, se va a llenar de mugre este baldío y crecerá el riesgo sanitario y la inseguridad, principalmente para los vecinos que vivimos en frente del mismo", sostuvo Josefina Ávila.

Ambas mujeres afirmaron además que tanto los escombros como la basura la depositan en la madrugada, mientras todos duermen, y que por este motivo también se solicitó mayor presencia policial por la zona, pedido que tampoco tuvo respuesta hasta ahora.

Frente a estos reclamos, Adrián Vidal, de la Oficina de Inspectores y Terrenos Baldíos, de la Municipalidad de Capital, dijo que ya se intervino para solucionar esta situación. Agregó que se le labró un acta de infracción al propietario de este terreno baldío, tras no responder a las intimaciones para que limpie y cierre el lugar. "Este caso ya está judicializado y ahora depende del Juzgado de Faltas Municipal. No sé en qué parte del proceso estará, pero es importante que el vecino sepa que la Justicia maneja otros tiempos. Que esto no se trata de un árbol que cayó por un viento y que el municipio levanta casi de inmediato, por eso la respuesta a los reclamos demora en llegar", sostuvo el funcionario.