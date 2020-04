Estamos atravesando tiempos difíciles, diferentes que requieren que pongamos en juego todos nuestros recursos emocionales, cognitivos, nuestras capacidades y habilidades. Todos!!!! Adultos (padres, docentes), niños y adolescentes. Puede surgir lo mejor…o lo peor de cada uno de nosotros...

Así como se puede activar la creatividad, también pueden hacerlo los mecanismos de defensa frente a la incertidumbre, el desconocimiento, las angustias y miedos que esto conlleva. Mecanismos que quizás nos sirvieron en un primer momento, la negación frente al shock que provoca lo nuevo y que amenaza al sujeto, pero que ahora ya no son funcionales o se rigidizaron.

No es casualidad que muchos de nuestros niños “no quieran hacer la tarea”, “no estén dispuestos” o “no tengan motivación”. Enfrentar una realidad que no quiero, que no me gusta, que ya no es como era antes….me puede llevar a enojarme o huir, enfrentarme a dicha realidad o negarla.

Sabemos que la motivación es el motor del aprendizaje, sin ella no hay “deseo” de aprender y verdaderamente esto es toda una cuestión!!! ¿Cómo favorecer, despertar estas “ganas de..”? Algunas ideas…

*Es muy importante establecer una rutina, no rígida, pero rutina al fin…un orden. Un horario para levantarse (no muy tarde), desayunar y quizás la mañana sea el momento más propicio para hacer la tarea escolar. Durante 3 horas, no más, que pueden estar separadas por “pequeños recreos”. Y en la tarde incluir momentos de juego, de televisión o compu (no mucho) y de ocio. Que los chicos se “aburran” potencia la creatividad.

*Para no caer en estados de ánimo de tipo depresivos (que en los niños y adolescentes pueden manifestarse con cambios de conducta, con llantos y tristeza, aunque no necesariamente) hay que favorecer estados de ánimo positivos….¿Cómo?

*Realizando , por ejemplo, una actividad placentera en el día (cosas muy sencillas…escuchar una música que le guste, darse una baño y jugar un rato con el agua, etc)

*No perder del todo el contacto con otros: pares, compañeros de la escuela, amigos, familiares. La red social es fundamental!!!

*Ejercicios de respiración y relajación (yoga o mindfullness para niños. (Luego haremos un apartado del tema)

*La actividad física aumenta las endorfinas que nos hacen sentir bien juegos de descarga, bailar, etc)

*En una situación que no se puede controlar y se siente que uno no puede tener el dominio puede ayudar tomar la decisión de algunas pequeñas cosas…por ejemplo realizar una comida que le guste y que el niño elija). Ya que no puede elegir “hacer “ o “no hacer la tarea de la escuela. Corresponde que la realice.

*La colaboración en casa también es útil. El ayudar a otros genera sentimientos gratificantes, además de reforzar la autoestima con algo positivo que se está haciendo.

*Escuchar a los niños!!!, qué sienten, qué piensan, ayuda a aliviar ansiedades al ponerle palabras a esos estados emocionales. Para ello el recurso del cuento es primordial, como así también, dibujos, modelados en plastilina, etc.

*Reforzar la autoestima como pilar de la resiliencia ¿Cómo? Reconociendo y valorando todo el esfuerzo diario que hacen!!! Y que sentarse a realizar las tareas es un esfuerzo inmenso para algunos, pero que no es imposible!!!

*Y los límites…no nos olvidemos de ellos!!! Es totalmente necesario reconocer, ponerle nombre a las emociones y expresarlas, pero esto no implica llantos, berrinches y desbordes. Hay que actuar!!!

*La irritabilidad, agresividad, enojo pueden estar a flor de piel…y no sólo en los niños…sino también en los adultos. Mantener la calma, estar tranquilos y equilibrados para poner límites justos. El límite me dice lo que una cosa es y lo que no es, lo que puedo y no puedo hacer, el límite organiza, ordena internamente…por eso son tan necesarias las rutinas!!!!

*En el caso de los adolescentes, así como dijimos lo importante que es la red social en general, para los adolescentes es primordial….por qué no intentar realizar una tarea o salvar dudas en una video llamada con compañeros?? Quizás ayude…También la independencia es algo que se pone en juego, por lo tanto las tareas son para los chicos, no para los padres!!! Es cierto que esta situación tan particular puede llevar a generar más dependencias que independencias. Puede ser un buen momento para que los chicos aprendan a responsabilizarse por sus acciones. Pensamientos positivos!! Y autorrefuerzos ¡!! Yo puedo!, yo tengo lo necesario para realizar esto! (para repetir mentalmente y diariamente)

Finalmente, podríamos preguntarnos…los padres se convierten en docentes?? Definitivamente no. Pero…la función parental de guía, contención, orientación tiene que estar presente…con más saberes académicos o menos saberes. Pero estar es la clave. Claro que en este punto encontraremos diversas situaciones familiares, padres que trabajan y que están estresados, padres que no pueden trabajar y lo económico es incierto, etc., etc.. He aquí la puesta en juego del equilibrio, del aprendizaje interno de cada adulto, de la asimilación y acomodación entre lo desconocido y conocido.

Qué queremos que aprendan los niños hoy?…en esta situación, en el aquí y ahora: tolerancia a la frustración, capacidad de espera y solidaridad? O desbordes, agresividad, ansiedad, berrinches, intolerancia, temores, miedos? No podemos esperar que nuestros hijos aprendan algo que nosotros no estamos poniendo en práctica

“Ningún mar en calma hizo experto a un marinero” (Luciana Cavacco, Romina Kosovsky, Mariana Miracco)

*Escrito por la licenciada Susana Donoso, psicóloga y encargada del gabinete escolar de la escuela Prof. Mercedes Gallardo Valdéz