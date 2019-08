Fundación Banco Santa Juan en alianza con el Ministerio de Educación diseñó un proceso de capacitación a cargo del especialista mexicano Ángel Diaz Barriga quien llegó a San Juan y capacitará a más de 2000 docentes de los niveles inicial, primario, secundario y educación superior.

Los docentes fueron separados en tres jornadas: “Desarrollo de capacidades, trabajo en el aula y evaluación”. Estas actividades se brinda dentro del Plan Provincial de actualización docente que lleva adelante la provincia.

El educador a cargo es doctor en pedagogía egresado de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. Las charlas serán los días 7, 8 y 9 de agosto en el Teatro Sarmiento.

El objetivo es analizar qué significa desarrollar capacidades de los alumnos. El debate pedagógico contemporáneo busca que en la escuela el alumno aprenda a través de lo que hace, no de lo que escucha, lo que significa modificar el rol que el docente ha tenido históricamente de sólo transmitir conocimientos. Las capacidades son desarrollos complejos en el plano cognitivo, pero también en el desarrollo de habilidades y en la formación de la afectividad de los sujetos. Son desarrollos, no logros observables. En cada etapa de la evolución de un niño, a un adolescente y a un joven estas capacidades van adquiriendo una riqueza y potencialidad. Hay que iniciar en los primeros años de vida, pero hay que seguir trabajando para su posibilidad en el transcurso de la formación del sujeto. De ahí que la conferencia también aborde el tema del trabajo en el aula y la evaluación. Ambos temas van de la mano, no se puede evaluar aquello que no se ha formado y las dificultades que los alumnos reflejan en los procesos de evaluación permiten revisar los procesos que se realizan en el salón de clases para mejorarlos. Un reto complejo para los docentes, la escuela y la sociedad, pero un reto que es necesario afrontar.

Para ello el especialista pondrá a disposición de los docentes toda su experiencia y conocimiento y Fundación Banco San Juan nuevamente estará presente acompañando la formación de docentes de la provincia, fomentando la excelencia educativa.

Acerca del Especialista Ángel Diaz Barriga:

Doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, obtuvo el grado en 1993 con mención honorífica.

En 1986 se graduó como maestro en Pedagogía por la FFyL, también con mención honorífica. Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como Maestro de Segunda Enseñanza en la especialidad de Pedagogía y técnico en Educación, en 1974. Ha sido evaluador en el SNI y es evaluador del CONACYT para proyectos de investigación. Participó en el grupo de evaluación externa de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre otras actividades académicas de relevancia. Su obra ha tenido un impacto muy significativo en el medio educativo nacional e internacional, particularmente en el ámbito latinoamericano que lo convierte, en un especialista de referencia obligada en este campo. La pluma de Díaz Barriga y su comprometida participación en la formación de profesionales e investigadores educativos así como su compromiso con la difusión del conocimiento, ofrecen una importante interpretación del significado de la construcción de los ámbitos de la didáctica, el curriculum y la evaluación. El campo educativo tiene en Díaz Barriga un baluarte de compromiso, producción y rigor intelectual.