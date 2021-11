Con mucha voluntad, ganas de superarse, de seguir adelante pese a ese enorme obstáculo que la vida le puso en el camino. Así vive Omar Pérez (56), un hombre oriundo de Sarmiento que fue diagnosticado con Parkinson hace 14 años y que hoy tiene pensado demostrar que, pese a todo, se puede llevar una vida normal transitando la enfermedad.

Es que el próximo lunes dará inicio a una travesía en bicicleta que arrancará en Media Agua y culminará en Junín de los Andes, recorriendo un total de 1.250 kilómetros. Allí lo esperan dos de sus cinco hijos varones.

"Yo hice el servicio militar ahí, en el año 85. Mi objetivo es incentivar a los parkinsianos. Hay muchas maneras de salir adelante. Hace 4 años me lo estoy tratando. Antes no podía porque tenía a mi señora con diabetes, que perdió la vista, perdió una pierna, estaba al cuidado de ella, no la podía dejar. Cuando falleció me dediqué a mí", recordó.

Actualmente, Omar forma parte de 'Parkinson San Juan', una asociación que tiene 12 años de vida con conexión nacional e internacional por vínculos con países como Perú, Estados Unidos y España, entre otros.

Según contó a DIARIO DE CUYO, tiene pensado realizar el viaje por etapas. "Salgo de Mediagua el 15 de noviembre y mi primer destino será Mendoza. Después voy a hacer parte de La Pampa y Neuquén. Con una mochila y la bicicleta salgo, confío en que la gente me ayude", señaló el hombre que desde hace más de tres meses entrena para poder concretar la travesía.

Por otra parte, Pérez remarcó la importancia de un buen tratamiento para los enfermos de Parkinson. "Hay muchos que están abandonados, no tienen la atención adecuada. Yo salí buscando información, ahora hay muchas cosas en internet. Me voy alimentando con eso cada día más. El tratamiento lo pude hacer en Buenos Aires, fueron dos años y medio viajando cada tres meses. Con medicación, tratamiento físico y ocupando la mente en una actividad, se puede salir adelante. Hay muchos que se aíslan, cuando deben ser tratados con neurólogo y psicólogo", contó.

Omar tiene una cuenta de Facebook en la que a menudo relata su experiencia de vida.