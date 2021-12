Herramienta clave. La aplicación de la Red Tulum es fundamental para poder utilizar el nuevo sistema de transporte público. Hasta ahora la bajó el 43% de los usuarios.

Han pasado 10 días de la puesta en marcha de la Red Tulum y desde entonces, la aplicación para dispositivos móviles multiplicó por 10 las descargas, puesto que ya tiene más de 150.000. En tanto, otro aspecto interesante que muestra la app es que ostenta 3,6 de 5 estrellas posibles, que pese a estar por encima de la media ha elevado la calificación con respecto a los primeros días de funcionamiento, de acuerdo a los datos que ofrece la plataforma de distribución digital para aparatos con Android que opera Google.

La app Red Tulum, pilar fundamental que tiene el nuevo sistema de transporte público, está disponible en Play Store (también en App Store) y según indicaron desde la Secretaría de Tránsito y Transporte, cuando comenzó a funcionar el pasado 4 de diciembre ya tenía 15.000 descargas. Y desde entonces superó las 150.000, por lo que el incremento ha sido notable en pocos días. De todos modos, esto implica poco más del 40% de la cantidad de usuarios que utilizan colectivos, que aproximadamente son 350.000.

Sólo durante el primer fin de semana de la Red Tulum la bajaron más de 115.000 usuarios, de acuerdo a Tránsito y Transporte, mientras que luego el número fue estabilizándose pero siempre en aumento.

Por otro lado, luego de lanzada la app, la valoración que tuvo en Play Store durante los primeros días fue de 2,1 estrellas sobre 5, donde 5 es la máxima puntuación. Sin embargo, durante estas últimas jornadas fue mejorando la calificación y ahora supera las 3 estrellas, puntualmente hasta ayer era de 3.6, de acuerdo a más de un millar de opiniones registradas (ver aparte).

A su vez, hasta ayer también la Red Tulum ocupaba el top 5 en la denominada Lista de Éxitos de la reconocida plataforma de Google, por detrás de DiDi Rider, Cabify, Uber y Moovit.

Precisamente, Moovit es la empresa que contrató el Gobierno de San Juan para desarrollar la aplicación provincial, con un vínculo que se extenderá durante 36 meses y opción de extenderlo a otros 24 meses. El monto de inversión con Moovit, que es una compañía de origen israelí, es de U$S 537.420.

Uso y costumbre. En Gobierno estiman que el proceso para familiarizarse con la Red Tulum durará varios meses. Hoy recién cumple 10 días.

Más críticas al sistema que a la aplicación

A grosso modo, las opiniones en la Play Store son más críticas al sistema que a la aplicación en sí, de acuerdo a las publicaciones. "La app está genial, pésimo los recorridos, mucho tiempo perdido", opinó Micaela Recabarren. "La app muestra recorridos a pie erróneos, haciendo que el cálculo de tiempo también sea erróneo", apuntó Alejandro Rivero. "La aplicación está muy buena, pero estaría bueno que funcionara sin internet", aportó Pablo.

"No está adaptada para gente anciana y discapacitada, los horarios no se cumplen, los colectivos no paran donde figura la app", expresó Alejandrina Moreno. A su vez, Sonia Morata opinó que "la app es muy buena, pero la Red Tulum no. Fue implementada sin tener en cuenta a los usuarios". "Está bien optimizada, es ágil e intuitiva", escribió Ignacio Maravilla.