Finalmente, luego de muchos anuncios y tras años de trabajo, la Red Tulum comenzará a funcionar en San Juan. Lo hará desde el próximo sábado 4 y durante la primera semana los viajes serán gratuitos. La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dijo que recomiendan que los sanjuaninos usen al máximo el nuevo servicio, aprovechando que no deben pagar pasajes, para aprender a viajar en las diferentes líneas. A la vez, la funcionaria comentó que estiman que los usuarios tardarán, en promedio, unos 4 meses en adecuarse al nuevo sistema y que no descartan que con el correr de las semanas se puedan implementar modificaciones. "El sistema tendrá un plazo de adaptación, por eso se pensó que en la primera semana sea gratuito el pasaje, para que la gente viaje a la casa de familiares, la escuela, los clubes y a todos los lugares que lo hace habitualmente las veces que sea necesario para que sepan utilizarlo. Además, sabemos que habrá gente que se equivoque", agregó la ministra y comentó que teniendo en cuenta este tiempo de adaptación las tarifas de los colectivos no subirán en enero, algo que sucede habitualmente, sino que esperarán "algunos meses" para hacerlo.

Luego de lanzar oficialmente la fecha de inicio y de explicar que funcionará desde el sábado teniendo en cuenta que se aproximan las vacaciones y habrá menos movimiento en el transporte público, Aubone dijo: "Adecuarse dependerá de los usuarios. Entendemos que costará porque significa un cambio de paradigma en el transporte público de pasajeros y la gente tendrá que cambiar años de costumbres. Creemos que con las sugerencias particulares tendremos que aplicar cambios".

Además, comentó que para ayudar a que los pasajeros se adecuen decidieron poner "facilitadores" (personal de Tránsito en las estaciones de transbordo) y hasta capacitaron a choferes y monitores urbanos de Capital, para que puedan orientar a los usuarios de este servicio. "Para que la gente no cargue con doble peso, el de acomodarse al nuevo sistema y gastar más, es que se decidió no subir el pasaje durante los primeros meses del año que viene. Queremos que sólo se preocupen por aprender a viajar", concluyó Aubone.



PARADAS

En la provincia hay más de 6.000 paradas de colectivos. Es por esto que paulatinamente estos puntos serán identificados y contarán además con información de la Red Tulum. Algunas tendrán una infraestructura más grande que otras. Además, a futuro, se prevé que las estaciones de transbordo tengan acceso a internet, confiterías y hasta espacios parquizados.

USUARIOS

350 mil personas aproximadamente utilizan colectivos en San Juan. En la previa del lanzamiento de la Red Tulum, desde Tránsito y Transporte dijeron que esta cantidad de usuarios viaja por día en toda la provincia.