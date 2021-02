Un sondeo callejero realizado por Diario de Cuyo esta mañana en las calles del microcentro sanjuanino arrojó un sorprendente resultado: en su gran mayoría los sanjuaninos desconocen el nuevo recorrido, color de la unidad y la línea que deberán utilizar a partir del lunes 22 de febrero, cuando entre en funcionamiento la Red Tulum en la provincia.

Más del 80% de los encuestados dijo "no saber" o "saber poco" sobre los nuevos recorridos y las líneas de colectivo que utilizarán en apenas 11 días.

La minoría de los consultados dijo estar al tanto de los cambios que establecerá la nueva red de transporte público, pero lejos de conocer los detalles. "Sé cual unidad debo tomarme porque está la pancarta en la parada del colectivo cerca de mi casa, aunque no estoy segura cuál es el color", dijo una de las entrevistadas.

En la vereda de enfrente, dos sanjuaninas, habituales usuarias de colectivos coincicidieron: "La verdad no tenemos idea qué va a pasar, sabemos que van a haber cambios, pero no hemos recibido información sobre qué colectivo debemos tomarnos ahora".

Una ususaria del trasporte público del departamento Rawson fue un poco más allá y criticó el nuevo sistema: "La verdad nadie informa, tampoco lo he visto en ningún lado, pero yo ya camino dos cuadras para tomarme el micro, si ahora tengo que caminar cuatro o cinco hasta alguna avenida, en vez de beneficiarme, esto me va a perjudicar".

Incluso un chofer de colectivo que caminaba esta mañana por la Plaza 25 de Mayo comentó que todavía no sabe cuál será su recorrido a partir del 22 de febrero: "La verdad a mi no me han informado nada sobre ningún cambio todavía, creo que está muy verde y que esto va a traer muchos problemas para los usuarios".

En este contexto cabe destacar que la nueva red propone el traspaso de un sistema centralizado a uno descentralizado, permitiendo la rápida movilidad de un punto periférico a otro, sin pasar por el microcentro, tener conexiones más directas entre departamentos antes no conectados y paradas más modernas, seguras y confortables.

El sistema integra peatones, bicicletas, monopatines, motocicletas, automóviles y colectivos, promoviendo una provincia más caminable, con menos contaminación ambiental y sonora.

A su vez, el servicio de transporte propone un esquema de conectividad urbana, integrado a una infraestructura de transporte moderna, para que el trayecto hacia tu destino cotidiano sea una experiencia agradable, segura y accesible.