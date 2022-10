Por su bajo perfil nunca se animó a participar en un concurso de belleza. Este año decidió hacerlo tras la insistencia de sus compañeros del Colegio Cristo Rey y de su familia. Jamás imaginó que ganaría el certamen local y un pase para representar a San Juan en un certamen nacional, donde también fue una de las elegidas. Es Carla Ortar, una caucetera de 18 años, que fue elegida Primera Representante Nacional de los Estudiantes (título equivalente al de virreina), en la Fiesta Nacional de los Estudiantes en la provincia de Jujuy. La hermosa joven habló con este medio sobre sus aspiraciones y las problemáticas que enfrentan los adolescentes y jóvenes. Al respecto dijo que el bullying es una de las principales causas de suicidio.

"Todo sucedió tan rápido que aún no lo termino de procesar. El 20 de septiembre me eligieron Primera Anfitriona de la Fiesta de la Juventud, en Caucete, y a la semana siguiente me convertí en la Primera Representate Nacional de los Estudiantes, en Jujuy. Todavía me cuesta creerlo", sostuvo la joven.

Pese a este momento de estrellato, Carla no dejó de "mantener los pies en tierra" y de continuar con sus aspiraciones. "Este año egreso del secundario y quiero seguir una carrera universitaria. Me gusta tanto Administración de Empresas como Ingeniería Industrial y no sé por cuál decidirme. Por eso estoy haciendo un taller de Orientación Vocacional para no equivocarme de elección. Creo que sería mucha presión trabajar en algo que no te gusta, y los jóvenes ya tenemos bastante presiones", dijo.

Carla agregó que le preocupa la ola de suicidios que afecta a la provincia. No quiso explayarse mucho sobre el tema, pero dio su parecer en cuanto a las causas de esta situación. "En las escuelas hay mucha violencia, y el bullying causa suicidio. Creo que debería haber más charlas en las escuelas y en las casas para proteger y salvar a los chicos", sostuvo.

Sencilla, sensible, hiperactiva y soñadora. Así se define esta chica que cursa el último año del secundario, va al gimnasio y practica hockey y que sueña con graduarse, trabajar de lo que le guste y viajar para conocer diferentes paisajes y culturas. Este último sueño ya empezó a concretarse. "Disfruté mucho de viajar a Jujuy donde conocí a su gente que es maravillosa tanto como su geografía. Además, conocí parte de la cultura de otras provincias a través de las chicas que también participaron del concurso. Y yo les mostré parte de Caucete. Es que llevé de regalo un vino elaborado en el departamento, bombones de dulces de membrillo, frutos secos y folletos sobre los principales lugares turísticos", contó.

Carla también agregó que viajar a Jujuy y participar del concurso fue una experiencia inolvidable de buena por como trataron a todas las candidatas y por la importancia que le dan a la Fiesta de los Estudiantes.

"A las candidatas nos llevaban por los medios de comunicación más importantes para que todo Jujuy nos conociera, porque para ellos esta fiesta es muy importante y los chicos trabajan todo el año para participar. Realmente los estudiantes se lucieron con los carruajes que prepararon para participar del Carrusel. Creo que a San Juan le hace falta una fiesta similar para los estudiantes. Caucete todos los años realiza la Fiesta de la Juventud, con la elección de Anfitrión y Anfitriona, pero entre chicos cauceteros. Yo voy a proponer que se abra para que puedan participar estudiantes de todos los departamentos", concluyó la joven.