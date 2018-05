El hecho, por demás indignante, se conoció ayer y no tardó en llegar a los portales digitales de todo el país e incluso de Honduras. El prestigioso diario "El Heraldo" se hizo eco del mensaje que una madre le envió a otra, manifestándole su malestar a otra porque su hija debía compartir grado con un nene que tiene autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%.

"¿Por que no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", escribió la mujer ante la incredulidad de la mamá de Mariano, que envía a su hijo a la escuela Provincia de Neuquén en San Martín.

Gina Vicentela, madre del chico discriminado, afirmó a DIARIO DE CUYO que minutos más tarde fue bloqueada por el contacto por lo que no puede determinar quién fue la autora del horroroso mensaje.

Medios como Clarín, Infobae, TN, Diario Registrado, El Ancasti y Perfil, entre otros, se sumaron al repudio.