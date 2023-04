Ayer se vivió un nuevo capítulo en el conflicto generado entre las autoridades de la Casa de Sarmiento y algunas entidades culturales, encabezadas por la Asociación Amigos de la Casa Natal. El fundamento: estas entidades se reunieron en el Monumento Nacional como estaba previsto cuando arrancó este enfrentamiento, pero sin contar con la presencia y participación de su directora, Silvina Vázquez. Esta ausencia fue considerada una "falta de respeto" y subió al máximo la tensión entre ambas instituciones, situación que promete continuar. Cabe recordar que el conflicto surgió cuando se realizó en la casa del Maestro de América un evento con música electrónica y baile en el que participaron unas 100 personas. Tras este hecho, la directora de la Casa aceptó reunirse con las autoridades de las demás instituciones para dar explicaciones de lo ocurrido, pero desde Nación no la autorizaron a participar.

La gente de la Asociación Amigos de la Casa Natal llegó a las 10 en punto al Museo y pudieron ingresar al patio principal. Pero no fueron recibidos por la directora, sino por un par de empleados. La Asociación pretendía expresarse contra el evento con música electrónica y por una "falta de mantenimiento" que le achacan al lugar.

"Es una falta de respeto que la directora, Silvina Vázquez, no nos haya recibido. Al menos podría habernos recibido", dijo Walberto Allende, diputado nacional, quien también participó de esta reunión fallida. Frente a este comentario, una de las empleadas de la Casa Natal (quien no dio su nombre) ofreció leerles la nota que autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación le enviaron a Vázquez especificando que no estaba autorizada a participar sola de esta reunión y que la reprogramara para que alguien de esta secretaría pudiera estar presente. Pero ninguno de los visitantes quiso escuchar la lectura. "Ya sabemos lo que dice, no hace falta que la lea. Además, esto no es una reunión. Sólo vinimos a dialogar con la directora y a ofrecer nuestra colaboración para el mantenimiento de la Casa Natal que tiene varios problemas. Pero parece que no le interesa. Ya ofrecimos antes esta ayuda y tampoco la aceptaron", dijo Elena Basso, presidenta de la Asociación Amigos de la Casa Natal de Sarmiento.

Pero estas declaraciones de Basso en lugar de propiciar un entendimiento entre las partes, sólo subieron más la tensión. "Ya les pasamos un montón de proyectos que incluían la accesibilidad en los baños, climatización de las salas y la construcción de un anexo, pero nunca recibimos ayuda alguna. Siempre aparecen cuando hay una elección cerca y después vuelven a desaparece", dijo un empleado administrativo de la Casa de Sarmiento que no quiso identificarse.

Frente a estas acusaciones, Silvia Manzini, representante en San Juan de la Asociación Nacional de Museos Privados, sostuvo que "no tienen cómo justificar la fiesta electrónica y el estado de este Monumento. Esto sólo atenta contra la identidad de los sanjuaninos".

Tras salir de la Casa de Sarmiento, Basso dijo que iban a analizar las acciones a seguir. Sostuvo que lo primero será elevar un pedido de informe a la Secretaría de Cultura de la Nación sobre los puntos principales del conflicto. "La diputada nacional Susana Laciar tiene listo un proyecto de pedido de informe para mandar a esta secretaría para que nos digan si están al tanto de lo que pasa en la Casa. Y vamos a participar en la reunión que postergaron para el próximo miércoles para conocer su postura", dijo Basso.

En el encuentro fallido de ayer también participó Beatriz Oviedo de Coria, quien por 35 años dirigió la Casa Natal. Dijo que este tipo de conflictos le causan "mucha tristeza". "En toda mi gestión nunca ocurrió un enfrentamiento de este tipo. Y siempre recibí a quienes me criticaban porque era la forma de brindar un mejor servicio", aseguró.