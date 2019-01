En las últimas horas se armó un gran revuelo en las redes sociales por una foto en la que una chica sanjuanina recibió un gesto indignante por parte del ciclista belga Iljo Keisse (36 años), el capitán del equipo Deceuninck-Quick Step.

El hecho ocurrió el pasado viernes y, según contó a Telesol la joven moza de una confitería ubicada en Ignacio de la Roza, entre General Acha y Tucumán, Capital, “luego de hacerme un pedido, les pedí una foto y ahí sentí que me apoyaron. Pensé que fue un accidente, pero después me di cuenta que no había sido así“.

En la imagen se puede apreciar que Keiisse se acerca demasiado al cuerpo de la joven y hace un gesto levantando su brazo derecho, mientras sus compañeros Maximiliano Richeze, Julian Alaphilippe y compañía posan para la foto.

“Ya hablé con mis abogados para ver qué hacemos. Mi compañero vio la situación y él está de testigo”, expresó con bronca la joven, quien agregó que “no pueden venir a otro país y tratar a las mujeres como cosas, como algo insignificante y sin valor. Espero que al menos lo sancionen o le llamen la atención por hacer lo que hizo”.