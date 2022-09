A raíz de un hecho que conmocionó a los sanjuaninos en la mañana de este lunes que involucró la muerte de una joven, tres especialistas en la detección y prevención sobre el suicidio compartieron los tips para identificar señales de riesgo de suicidio, especialmente en adolescentes

Todos hicieron hincapié en el diálogo. Juan Samat, magister en Psicología y docente de la UCCuyo, destacó que 'no hay que minimizar' los problemas que revelan los adolescentes. Silvia Solá, al frente de la Fundación Sueños Compartidos, señaló: “Las ideas suicidas no tienen que convertirse en acciones suicidas y eso depende de que se actúe a tiempo'. El sacerdote Fernando Cervera afirmó que 'No hay que tenerle miedo a las señales, sino saber actuar antes ellas. Lo primero es el diálogo con los chicos, sin ponerse a uno como ejemplo. Hay que tener en cuenta que el chico que está en esta situación tiene un vacío interior y miedo a crecer', sostuvo el sacerdote.

Según el aporte de los consultados, las señales m{as comunes se agrupan en 4 formas de cambios repentinos:

Invisibilzarse: puede manifestarse a través de pronunciar frases insistentemente como ‘no quiero seguir viviendo’ o ‘me gustaría desaparecer’ y/o también en su apariencia, como taparse la cara con el cabello o usar capucha constantemente.

Aislamiento: falta de motivación para participar en todas las actividades sociales donde está involucrado (escuela, deporte, expresiones artísticas). Brusco incremento en momentos de enojo o llorar sin razones aparentes.

Despedida: Además de tratar a las personas como si fuera la última vez, puede comenzar a desprenderse de bienes personales. También puede dejar de atenderse a sí mismo como lo venía haciendo, descuidando la higiene personal.

Alterar la rutina: Al igual que con su higiene personal, otra señal es cambiar otros hábitos continuos como dormir y comer. Alternando periodos de inapetencia con atracones o dejar de tener el sueño regular.