En diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento, el Vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, indicó que la Fase 1 de aislamiento no puede extenderse para siempre en San Juan. A su vez, indicó que la economía debe reactivarse y los sanjuaninos deberán aprender a convivir con el virus.

"La gente necesita salir a trabajar, el mundo trabaja con el virus circulando de manera comunitaria o por conglomerado. El mundo ha asumido que se debe convivir con el coronavirus. Nosotros nos habíamos acostumbrado a la situación ideal de no tener casos. Hoy el Estado está haciendo todos los controles sanitarios correspondientes con los aislamientos, bloqueos, testeos masivos etc. Pero a un matrimonio que es pequeño comerciante no se le puede decir que deje de trabajar por 30 días más", comentó Gattoni. Y agregó: "Necesitamos que la economía comience a funcionar y para ellos debemos ser todos responsables de cumplir con todos los controles sanitarios recomendados".

En relación a la posibilidad de que el gobierno se adelantara y habilitara el comercio en el peor momento sanitario de la provincia, el vicegobernador expresó: "Cada uno debe hacerse responsable de los cuidados sanitarios. No hay ningún comerciante que se haya contagiado de coronavirus desarrollando la actividad. Debemos extremar las medidas, pero la gente necesita trabajar". Y concluyó: "La situación ha cambiado, antes estábamos más relajados, y me incluyo: creíamos que estábamos libres de coronavirus y nos pasó lo que le pasó al mundo, lo que hay que hacer es convivir con el virus".