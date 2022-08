El gasoducto de alimentación de gas natural de San Juan sufrió ayer una rotura inédita a 30 kilómetros de la Capital provincial lo que produjo el corte de GNC en todas las estaciones de servicio desde las 15 horas, restringió el gas a las industrias y el consumo residencial. Anoche a las 21, continuaban los trabajos de reparación y la distribuidora Ecogas solicitó a los usuarios residenciales restringir al máximo el consumo en los hogares, apagando cocinas y estufas, porque no estaba ingresando suministro a la provincia. Si bien la distribuidora tenia exceptivas de poder terminar la reparación de la cañería antes de las cero horas, no había certidumbre de si eso se iba a poder realizar debido a posibles imprevistos y la llegada de la noche. Por la tarde también se restringió el abastecimiento de gas a las industrias, aunque desde la Unión Industrial informaron que los establecimientos fabriles prácticamente no se vieron afectados porque a esa hora 'muchos, especialmente las alimenticias, ya habían terminado su actividad', explicó su presidente, Ricardo Palacios. Raúl Cabanay, desde la Cámara Minera, informó que se le pidió al sector calero disminuir el consumo al máximo. Ecogas informó que el accidente se produjo al detectarse una rotura en zonas de Pocito debido a maniobras de maquinaria en un predio privado, lo que obligó a restringir el suministro. Inmediatamente se puso en marcha un operativo de reparación que se extendió por mas horas de lo previsto inicialmente. Según informaron desde la distribuidora, es la primera vez que ocurre una rotura así.