Hace 3 meses la Municipalidad de la Capital empezó con un programa denominado "Capital No Para", a través del cual realiza la limpieza de calles, plazas, descampados y hasta el patio de la vivienda de los vecinos del departamento. En este tiempo, hicieron la limpieza de 15 barrios y 5 consorcios y ya levantaron 1.836 toneladas de basura y escombros. Estos operativos los realizan los fines de semana. "No nos imaginamos que se podía sacar tanta basura y escombros desde los barrios. Tenemos 150 barrios en total y ya hicimos la limpieza en 15. La idea es hacerlo en todos los vecindarios", dijo el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, y comentó que este programa no les genera ningún tipo de gasto extra al municipio pues lo único que hicieron fue reestructurar la forma de trabajo del personal de Servicios. El intendente destacó que lo novedoso de estos operativos es que ellos piden a los vecinos que saquen todo tipo de basura, chatarra o escombros que tengan en sus viviendas, para poder dejar limpio el interior y el exterior de cada casa.

Desde el municipio explicaron que estos operativos comenzaron a fines de enero y que limpiaron una superficie total de 420 hectáreas, cubriendo un total de 4.310 frentes y 21 plazas. "La nueva lógica de limpieza de Capital, que se realiza los fines de semana, permite llegar de manera más directa a los vecinos del departamento. El municipio no hacía el retiro de escombros, chatarras o cacharros y muchas personas acumulaban esto en sus casas, volviéndose criaderos de arañas, alacranes, roedores y mosquitos. Ahora queremos evitar todo eso", dijo el intendente y comentó que antes de hacer cada operativo ellos avisan a los vecinos para que preparen todo lo que deseé desechar.

"En estos meses cargaron casi 500 camionadas de basura y escombros. Además, limpiamos plazas, calles, veredas y cunetas, gracias al trabajo que realizamos con retroexcavadora, hidrogrúa y barredoras", concluyó el intendente y dijo que la idea es llegar a todos los barrios y que lo harán de acuerdo a la cantidad de reclamos que tengan de cada una de las zonas.

La basura

Desde la Municipalidad comentaron que toda la basura que sacan es llevada al Parque de Tecnologías Ambientales y ellos reciben hasta basura tecnológica.

Es por esto, que algunos vecinos sacaron desde teléfonos viejos, colecciones

de cassettes o discos y hasta colchones que ya estaban en desuso.

693 personas son las que participaron en estos operativos. Todos, trabajadores de la Municipalidad de la Capital. Lo operativos se realizan los sábados y domingos, en diferentes barrios del departamento. Hacen tareas de limpieza y recolección de los escombros.