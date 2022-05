Alumnos del colegio secundario Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, se trenzaron a golpes en el interior del establecimiento, según se puede apreciar en un video al que accedió este diario.

Se trata del tercer caso que sale a la luz durante la jornada de este jueves. Los hechos anteriores fueron protagonizados por estudiantes de la Escuela Alas Argentinas de Rawson y del Colegio Modelo de Capital.

Respecto al caso ocurrido en el colegio secundario de la Católica, tiene la particularidad de que -a diferencia de los otros- quienes protagonizan la pelea son varones. Fuentes allegadas dijeron que son alumnos de primer año.

La agresividad entre los dos estudiantes fue capturada por un video filmado por otro alumno. En este caso, se puede escuchar que el resto de los compañeros se ríe de la situación. Mientras que hay un adolescente que intenta contener a uno de los involucrados.

La secretaria de Educación de la provincia, Ana Sánchez, afirmó esta mañana que no puede "garantizar que no vaya a volver a pasar que alumnos se golpeen". "Estamos trabajando muy fuertemente con talleres de acompañamiento emocional en las escuelas. Buscamos que los chicos aprendan a volver a convivir después de dos años de no asistir. Hay que sumar el contexto de violencia general que atraviesa la sociedad y que repercute como caja de resonancia en las escuelas", agregó la funcionaria.

