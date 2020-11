En la conferencia brindada esta mañana por la cartera de Salud de la provincia, el Subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo indicó que la progresión de casos en San Juan "tiene que ver enormemente con las acciones de la sociedad", apuntando a la responsabilidad social frente al aumento sostenido de contagios.

"Debemos guiarnos siempre por los números que se comunican de manera oficial, la progresión de casos tiene que ver con la actitud y acciones de la sociedad. Todas las medidas sanitarias que establezca el gobierno no van a ser suficientes si la población no asume un rol activo en relación a los contagios", indicó Espejo. Y continuó: "La curva se va a construir en relación a los cuidados personales y la conciencia sanitaria de cada persona, no es lo mismo asistir a 4 mil personas en cuatro meses, que atender a 4 mil personas en 12 horas".

En relación a las demoras en la carga de resultados de hisopados, Espejo indicó que se están "automatizando la logística en todos los centros de testeo". "Existen tres etapas o procesos: la toma de muestra, el envío de la misma hacia el laboratorio del Hospital Rawson y luego el análisis del mismo para posteriormente comunicar el resultado. Lo que estamos haciendo es automatizar estos tres procesos de idéntica manera para todos los puntos donde se hisopa, para acortar el tiempo de obtención de los resultados".