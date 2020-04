El contenido.La publicación que se viralizó rápidamente y que obligó a la intervención de Salud Pública. Después la misma profesional de la salud se retractó (Ver otra foto).

La publicación llamaba la atención y rozaba lo insólito. Una médica sanjuanina se ofrecía para hacer los análisis del Covid-19 en una clínica rawsina, por supuesto de forma arancelada, y por el fuerte e inmediato alcance que tienen las redes sociales, Salud Pública tomó las riendas del caso y frenó lo que pretendían llevar a cabo.

"Voy a realizar el análisis del Covid 19 por RT PCR en forma particular, les aviso para que sepan", decía la publicación de Claudia Tejada en la red social Facebook, por esa misma vía el centro de salud privado también hizo público ese "servicio": "En Consultorios del Sud se realizan para tipificar Covid-19 de forma particular ya que las obras sociales no lo cubren. Saludos". La publicación corrió como reguero de pólvora en cuestión de horas y debió intervenir inmediatamente Salud Pública. Según explicó Mauricio Gallardo, director de Presupuesto y Relación con los hospitales, una vez que el organismo tomó conocimiento de la publicación, realizaron una inspección a dichos consultorios y finalmente y tras ver que no contaban con la aparatología necesaria, tanto la médica como la clínica dieron marcha atrás.

"Salud Pública busca tener un control de todos esos análisis y el único que lo puede hacer en la provincia es el Ministerio, es el que cuenta con todos los elementos y el protocolo. Se puede hacer en un lugar privado pero sí o sí tiene que mandarse al Malbrán", comentó Gallardo.

La inspección se realizó con un bioquímico y con el director de Regulación y Control, incluso estuvo presente la médica que hizo la publicación. "Se detectó que no están en condiciones de hacer el hisopado y les pedimos que se retractaran por el mismo medio que lo habían hecho y la médica lo hizo inmediatamente", expresó el profesional.

De esta manera el insólito ofrecimiento de servicio pago quedó desestimado debido a que no contaban con el instrumental que hoy únicamente tiene el Hospital Guillermo Rawson. Incluso el Gobierno capacitó a 19 bioquímicos y técnicos, para lograr calificar al nosocomio capitalino como el único laboratorio provincial habilitado para hacer los análisis de Covid-19 en la provincia. Este servicio empezó a funcionar hace diez días con reactivos proporcionados por el Ministerio de Salud de la Nación, de los cuales llegaron alrededor de 3 mil en la primera fase. El laboratorio local tiene una capacidad de hacer 100 test diarios.

¿Qué pasará con Tejada? Gallardo expresó que no tomarán ningún tipo de medida debido a que no existió delito y el hecho quedará enmarcado como una publicación viral errónea, ya que no hubo ni una muestra que se haya tomado.

El procedimiento para el test