En sede del ministerio de salud, el Ministro de Salud, Amilcar Dobladez firmó dos convenios relevantes para la provincia, uno de los convenios fue con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral – BreinLat, representado por su Director, Dr. Agustín Ibáñez y el consorcio multicentrico para expandir la investigación sobre la Demencia en América Latina – RedLat, en representación de su investigador principal a nivel local, Dr. Martín Bruno, con el objetivo de promocionar la salud cerebral y trabajar en la detección precoz de síntomas de demencia.

Acompañaron en el acto, el Secretario Técnico, Alejandro Navarta, el Secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré, el Director de Talento Humano, Carlos Cepeda, la Directora de Recursos tecnológicos e Innovación en Salud, Natalia López, la Directora de Información para la Gestión Sanitaria, Marcela Rodríguez, entre otras autoridades.

El Ministro de Salud, Amilcar Dobladez expresó: “esta firma de convenio es muy importante para San Juan, somos la primera provincia en la Argentina, esto permitirá la capacitación para el personal de salud y para los familiares que poseen pacientes con esta patología. Los procesos de investigación que vienen acompañados con estos convenios, van desde la genética, estudios de alta complejidad, nosotros contamos hoy en día con el PET CT, que es público y todas estas herramientas sirven para estudiar estas patologías. No solamente en su tratamiento, sino en la prevención, porque la idea es trabajar en la prevención”.

Por otro lado, Agustín Ibañez, profesional radicado en Irlanda de origen sanjuanino, manifestó lo siguiente: “la salud cerebral, la salud mental, no son solo un problema de la medicina. Son un problema de todos nosotros. Cómo te mueves en la vida, cómo dormís, cómo comes, cuál es la calidad de tus vínculos, si haces ejercicio o no haces ejercicio, no solo impacta en tu salud, impacta en tu bienestar, impacta en tu capacidad productiva. Los gobiernos debiesen invertir en el capital cerebral de las personas, en la capacidad de tener una mente sana, que es lo que genera valor hoy en día, no la materia prima, no la tecnología per se. Y es por eso que el desafío de la salud cerebral no es un desafío de los investigadores, no es un desafío de las comunidades, de las familias, de los pacientes o de los gobiernos. Nosotros trabajamos en demencia, pero también queremos extendernos hacia la salud cerebral. La salud cerebral es prácticamente lo mismo que la salud mental. Queremos trabajar con chicos, adultos y pacientes con distintas estrategias para educarlos a prevenir”. Además agregó, “Nuestro rol es traer fondos, es traer investigación, formar gente. Estamos hablando de generar cursos para capacitar no solo al personal de salud, sino también a las familias, a las personas, para que aprendan a desarrollar una mente más sana, una salud cerebral más sana”

El referente a nivel provincial, Martín Bruno, destacó que la firma de este convenio lo que hace es ampliar todo este trabajo, tratar de que esta tecnología y todo este trabajo de prevención llegue en forma equitativa a todas las personas de la provincia de San Juan. Y no solamente quede supeditado a personas que viven en el Gran San Juan, sino también las personas que viven en los departamentos, lo que queremos es que nuestro conocimiento y experiencia que tenemos de años de trabajar en esto, queremos que tenga un impacto social y que llegue a toda la gente. Así que básicamente por eso es la firma de este convenio y por eso nuestra presencia acá, porque creemos que tenemos que trabajar en forma interdisciplinaria y en forma conjunta con las autoridades de la provincia de San Juan. San Juan es la semilla de este cambio que necesitamos en cuanto a la tecnología, capacitación, prevención y educación.

Este convenio surge desde la iniciativa del ministerio de Salud, gestionado por la Secretaria de Planeamiento y Control de Gestión, a través de la Dirección de Talento Humano y de la Dirección Recursos tecnológicos e Innovación en Salud con el propósito de “enmarcar las iniciativas y el trabajo que venían haciendo de manera muy voluntariosa y de manera muy comprometida un grupo de investigadores de la Universidad Católica insertos en una red internacional de investigación que es RedLAT y en conjunto con otra organización que es un instituto de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile que es BrainLAT, donde tienen el objetivo de profundizar e investigar sobre salud cerebral en cuanto a prevención y específicamente investigación en demencia que es una de las patologías que tiene que ver con una mayor prevalencia en los años sucesivos ya que la expectativa de vida aumenta y hoy sabemos que una persona puede vivir 85 o 90 años tranquilamente, la pregunta es con qué calidad de vida se llega a esa edad, entonces todas las iniciativas de tanto RedLAT como BrainLAT cuyos directores Agustín Ibáñez y cofundador en el caso de RedLAT tienen que ver con concientizar, apoyar investigaciones, generar recursos de accesibilidad, diagnósticos precoces, poder trabajar con la contención de cuidadores de familiares que acompañan al enfermo con demencia y tener la supervisión adecuada, explicó el Lic. Carlos Cepeda, Director de Talento Humano.