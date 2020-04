El coordinador General de Garantía San Juan, Daniel Castro, indicó que ya hay 40 pymes locales que acudieron a la entidad para conseguir los avales para tomar créditos para pago de salarios, por unos 150 millones de pesos. Las garantías por ese volumen están prácticamente listas, y formalizadas mayoritariamente para el Banco San Juan, pero también para el BICE y el Supervielle.

Entre los rubros que están desesperados por conseguir fondos hay empresas de salud, industrias y comercios, pero la demanda se extiende a un gran arco productivo que incluye además al agro, servicios y tecnológicas.

Una mayoría que ronda el 70%, corresponde a microempresas y pequeñas empresas, mientras que el 30% restante son pymes un poco más grandes. ""Pero la característica es que todos piden capital de trabajo, para el pago de salarios, ese es el financiamiento que hoy necesitan como el agua", dijo Castro. El directivo agregó que la mayoría de los pedidos son para tomar créditos en el Banco San Juan, que es el que dispone de la línea a tasa subsidiada que puso a disposición el Gobierno provincial para afrontar la crisis del coronavirus. Son los créditos para pymes anunciados el 25 de marzo, a una tasa subsidiada del 19,9%, por 1.000 millones de pesos, destinadas a asistir a las pymes mediante tres líneas de capital de trabajo: pago de sueldos, compra de mercadería y descuento de cheques. Para el pago de salarios hay 250 millones de pesos en esta entidad que es el agente financiero de la provincia, con un plazo de devolución de 180 días. El resto de bancos promete tener líneas para pagos salariales, pero a una tasa del 24%. Castro calcula que los créditos para 40 pymes que están listos para salir, pronto serán duplicados. ""Con rapidez seguro vamos a sacar 80 certificados en el cortísimo plazo", dijo. En el mismo sentido añadió que eso se logrará porque desde el lunes tanto la actividad bancaria como la de Garantía San Juan podrán empezar a atender a clientes -con turnos pactados vía mail o telefónicamente-, así como también las escribanías desde la semana pasada ya están funcionando.

Garantizar San Juan es una SAPEM (Sociedad Anónima Público-Privada) presidida por la ministra de Hacienda Marisa López. La participación estatal de este fondo de garantía es mayoritaria en una proporción del 60%, frente al 40% privado. Cuando una pyme necesita una garantía para poder obtener un préstamo en el banco y no la obtiene por su medios, puede acudir a Garantía San Juan y lograr un aval por el monto que va a pedir prestado. Si el empresario no paga, el fondo tiene que hacerse cargo de pagar ese crédito, por eso también miden el riesgo de cada solicitante, pero de una forma más flexible que en los bancos. Castro contó que hubo mucho requerimiento por mensaje, llamadas y por la página web. Lo que demoró un poco el proceso fue que el aval requiere del registro de la firma en una escribanía, por lo que se espera una catarata de clientes en estas dependencias en los próximos días.

Seguramente otro gran flujo de créditos se canalizará directamente por los bancos, donde el gobierno nacional ha dispuesto 30 mil millones de pesos de garantías a través del Fogar (Fondo de Garantías).

A nivel nacional



Los bancos de capital nacional otorgaron ya más de $10.000 millones en créditos al 24% de interés anual para el pago de salarios de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), de acuerdo a la medida establecida por el gobierno nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, de acuerdo a lo publicado por diario Clarin. Los números surgieron de un relevamiento realizado por la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba) entre sus asociados, con corte al pasado viernes 3 de abril. Según los datos del estudio, los bancos ya comprometieron un monto de financiamiento superior a los $10.000 millones con sus clientes, a un promedio de $ 1.400.000 por empresa y con una tasa nominal anual de entre 22 y 24%, dependiendo de la entidad. Las líneas fueron impulsadas por el Banco Central.

Comercio rawsino propone medidas



El centro comercial de Rawson ha preparado una propuesta para presentar al intendente departamental para cuando se vuelva a reabrir la actividad en la zona, y poder seguir con los cuidados y evitar contagios frente a la pandemia. Al Municipio y/o Gobernación le solicitan el armado de carpas sanitarias. Allí se entregarían barbijos gratis a peatones circulantes en la zona comercial y el Coloso, se tomaría la fiebre con termómetros digitales y se darían toques de alcohol en gel para disminuir la contaminación.

A la policía e inspectores municipales le solicitan corte de calles con alta circulación vehicular haciendo la peatonal para dar amplitud a la formación de filas a la entrada de locales. También hacer rondas de vehículos del municipio con megáfono recomendando tomar distancia y medidas sanitarias. Verificar que no haya más de un cliente en comercios chicos y dos clientes en comercios medianos de rubros no esenciales. También que haya personal policial caminando por calles llamando la atención a clientes en caso de no cumplir con la distancia principalmente en supermercados, almacenes y lugares de cobro de servicios que aglutinan mucha gente. Por último, en locales comerciales y centros de cobro; colocar cintas en el piso marcando las distancias permitidas, proporcionar alcohol en gel o líquido a los clientes antes de interactuar con ellos, uso obligatorio de los propietarios y empleados de barbijos y máscaras sanitarias y además; colocar carteles informativos sobre horarios y restricciones de atención y medidas sanitarias.