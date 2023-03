En medio del pico de altas temperaturas que registran gran parte del centro y el Litoral del país, la ciudad de Buenos Aires con 37.9 grados ya igualó al récord histórico para marzo que data de 1952, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y a las 16 la sensación térmica llegó en la Capital a 43 grados.

En San Juan también el calor fue protagonista durante toda la jornada. Estaba pronosticada una máxima de 37 grados y a las 17 el termómetro marcó 36.3º. Para mañana se anuncia que la máxima rondará los 39 grados con probabilidad de tormentas por la noche y, según el pronóstico extendido las altas temperaturas continuarán la próxima semana.



Según el ranking de temperaturas del SMN, esta tarde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) era la localidad más más calurosa del país con 37.9 grados de temperatura, aunque a las 16 llegó a 35,4 grados con una sensación térmica de 43.



Un rato antes, a las 15, Morón encabezaba el ranking con 38,7 grados, seguida por Campo de Mayo y 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, ambos con 38,2 grados, pero a las 16 Campo de Mayo superó los 39, al registrar 39,2 grados.



En total, nueve distritos superaron esta tarde los 34 grados. Son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Catamarca, La Pampa, La Rioja San Luis y CABA.



Por tratarse de marcas tan elevadas para esta época del año, CABA podría batir hoy el récord histórico de temperatura máxima para marzo.



De alcanzarse durante la jornada los 38 grados pronosticados por el SMN, se rompería la marca histórica del mes, que fue de 37,9 grados el 7 de marzo de 1952, según indicó a Télam Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del SMN.



Ayer, el organismo meteorológico ya había confirmado que la Argentina registró el verano más cálido de su historia desde 1961 en el período estival de 2022 y 2023 con 1,3 grados por encima de la temperatura normal.



También la ciudad de Buenos Aires alcanzó el verano más caluroso de su historia con una temperatura promedio de 25,6 grados, teniendo en cuenta los registros desde 1906.



El evento de calor intenso que afecta esta semana gran parte del centro y el Litoral del país comenzó el lunes con un ascenso de temperatura por el ingreso continuo de una masa de aire cálido desde el norte por un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico.



Por esto, a partir del martes arrancó un "un nuevo período con temperaturas muy elevadas", que podrían dar lugar a la novena ola de calor del verano, según informó el SMN.



Para que se determine una ola de calor deben registrarse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad.



Este jueves es el tercer día en el que las marcas vienen manteniéndose altas en la franja central del país y la región del Litoral, por lo que el organismo meteorológico podría declarar una nueva ola de calor en varios distritos.



En el caso de CABA, con los valores que ya se están registrando y si no desciende la temperatura durante esta tarde, se declarará ola de calor.



A nivel país, sería la novena de la temporada 2022-2023.



"Esta es la primera vez que hay tantas olas de calor. Cuando mirás los datos para atrás no suele haber más de 4 o 5 olas de calor por verano. Y este año ya duplicamos la cantidad", explicó a Télam Fernández.



Hasta el fin de semana se esperan temperaturas mínimas entre los 22 y 25 grados, y máximas que se ubicarán entre los 33 y 38 grados en la región, pronosticó el organismo meteorológico.



Este jueves ya se encontraban bajo alerta naranja la ciudad de Buenos Aires, gran parte del Área Metropolitana y sectores del centro de la provincia de Buenos Aires como Brandsen, Las Flores, Bolívar y Tres Lomas.



Estas zonas eran afectadas por temperaturas superiores a los 35 grados que "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", e implican un "efecto entre moderado y alto en la salud", indicó el SMN.



Bajo alerta amarilla por calor también se encuentra el norte y este de la provincia de Buenos Aires, la totalidad de la provincia de Entre Ríos, la mayor parte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, el sureste de Santiago del Estero, el centro y sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén.



Para estos lugares, el SMN advirtió un "efecto leve a moderado en la salud" y los más afectados pueden ser niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.



Las temperaturas en esas áreas vienen manteniéndose en marcas altas desde hace varios días, y para la jornada de hoy se esperan máximas superiores a los 30 grados, con temperaturas que pueden llegar a los 36 grados en la ciudad de Córdoba y a los 33 en la ciudad de Mendoza, según lo pronosticado por el organismo meteorológico.



Para las localidades bajo alerta, el SMN recomendó a la población mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.



También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños y a las personas mayores.