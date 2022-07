Rocío Rodríguez es una sanjuanina que está viviendo un momento dificil. Es que, decidió vender una máquina de coser que utilizaba para trabajar con el fin de comprarse una más nueva. Sin embargo, el precio que había visto como referencia aumentó $58 mil en sólo dos días. Y los ahorros que tenía ya no le alcanzaron para la inversión. Como consecuencia se quedó sin la máquina y ahora no tiene con qué trabajar.

La mujer, madre de un nene de 3 años, usó Mercado Libre como referencia y observó que el mismo modelo de su máquina pero nueva, se comercializaba a $82 mil. Ella logró vender su máquina en $80 mil, debido a que estaba usada pero en muy buen estado. Esperó un par de días a cobrar ese dinero y comprar una la Overlock 4 hilos que había visto a $110 mil en el mismo sitio web.

Sin embargo, cuando contactó al vendedor 48 horas después recibió la noticia de que el precio había subido y se vendía a $168 mil. "A mi me faltaban $10 mil para comprarla y se me vino el mundo abajo”, le contó al medio TN.

Rodríguez utilizó su perfil en Facebook para contar lo que le había pasado: “Hoy me desperté con una emoción enorme porque estoy emprendiendo en un pequeño taller de costuras. Me levanté y lo primero que hice fue entrar a Mercado Libre para comprar una Overlock que ayer salía $110.000″, escribió.

La angustia se incrementó cuando observó que su máquina, la recta bajo consumo que había vendido, también actualizó su precio: ahora se comercializa a $142 mil.

“Se los juro por Dios, no solo lloraba si no que la presión me llegó a 17/10 en un rato... El nudo en la garganta que yo tengo por haber perdido no se los puedo explicar”, escribió en la red social. “Para que tengan memoria por favor, y cuando vayan a votar, no se olviden de esto. Ahí se van mis sueños y mis ganas de salir adelante”, completó.

Hoy me desperté con una emoción enorme porque estoy emprendiendo en un pequeño taller de costuras y hoy me entregaban... Publicada por Rocio Rodriguez en Sábado, 9 de julio de 2022

“Pensé en mi propio emprendimiento referido a la costura. Compré esta máquina después de ahorrar seis meses, mientras trabajaba con otra prestada”, comentó.

El posteo tiene más de 6.000 reacciones y más de 3.000 comentarios. Luego de recibir el apoyo de la gente, fueron los usuarios quienes la incentivaron a dejar su CBU para recibir donaciones: “Junté $25 mil pesos. Aún no alcanza pero estoy viendo si alguien me ayuda a sacar un préstamo”, dijo.