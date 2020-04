El ringtone del teléfono irrumpe en la monotonía. Una video llamada ingresa o tal vez sólo un Whatsapp que transforma el ambiente para dar lugar al encuentro. Hay ansiedad, risas y lágrimas. Todo junto y a través de la pantalla, ese lazo quitapenas que conexión mediante, permite estar más cerca y hacer que los miles y miles de kilómetros que hoy los separan, no se sientan.

En sólo semanas la epidemia global trasformó las relaciones y lo hasta hace poco cotidiano, desde la juntada entre amigos al asado del domingo, son ahora decisiones vitales.

Internet emerge entonces como un salvavidas para cientos de personas confinadas en sus casas a lo ancho del planeta. Ni hablar de aquellos que, por cosas de la vida, el estudio, trabajo o deporte, tienen a sus hijos viviendo en el exterior. Esta es la realidad de los Moyano, Pereyra y Ortiz, tres familias sanjuaninas con hijos deportistas viviendo en el extranjero que comparten su experiencia.

Las tres familias viven en Rawson, uno de sus miembros está dentro de las actividades exceptuadas en la cuarentena nacional y un deseo en común los une: que sus hijos vuelvan sanos a sus casas una vez que esta situación que hoy paraliza al mundo, se normalice.

"Te esperamos flaquita"



Marisa Sesé es mamá de Jimena Ortíz (27), hockista de UVT que logró su sueño de llegar a Europa, al equipo La Coruña de España. Jimena junto a dos jugadoras de Chile y Portugal respectivamente, fueron las convocadas desde enero a julio de este año. Al cierre de esta edición, Jimena ya lleva 18 días de aislamiento.

"Mi hija llevaba unos tres días de aislamiento cuando nos comunicó que a su compañera de Portugal habían llegado a buscarla sus padres, fue algo de impacto para ella porque tomó conciencia de que esto era serio", contó Marisa. Para la familia (integrada por Fernando Ortíz y sus hijos Gastón y Mariano) fue un golpe fuerte, pues es lo mismo que hubieran hecho ellos de poder hacerlo. "Tranquilicé a mi hija, mi flaquita valiente como le digo, a quien vamos a esperar con un fuerte abrazo cuando esté de vuelta", dijo. Hoy los Ortíz están en contacto permanente por Internet, razón por la que debieron ajustar la diferencia horaria que desde hace unos días es de cinco horas. "No sé qué haríamos sin la tecnología, el otro día demoró en conectarse y era porque estaba entrenando en su departamento, a la distancia uno se preocupa", concluyó Marisa. Marisa como bibliotecaria en la Biblioteca Antonio Aguilar de la UVT y hoy envía sugerencias y versiones digitales de libros a los afiliados a través de Whatsapp. Su esposo trabaja en el área administrativa de Café América. Por su tarea vinculada a la provisión de víveres, está en el grupo de los exceptuados para trabajar.

"Les pido que sean responsables"



La situación de José Pereyra es especial. Tiene a sus dos hijos lejos y tanto para él como para su esposa Liliana, sería muy difícil de sobrellevar si no fuera por Internet. Por un lado, está Federico (31) que juega como voleibolista en el Al Halil de Arabia Saudita y por otro Fernanda, de la Selección Argentina de Beach Voley, ya radicada desde hace un tiempo en Mar del Plata.

Federico lleva 30 días confinado y está a la espera de tener definiciones sobre la liga saudí, que frenó los encuentros a tres partidos de que culminara el torneo. Fernanda por su parte, está culminando la cuarentena obligatoria como quien regresó del exterior, ya que participó recientemente de la segunda etapa del Sudamericano de Beach Voley en Lima, Perú. "Hacemos videollamadas, sobre todo para estar cerca de Fede que tiene a su mujer y su bebé acá, ellos iban a volver, pero fue un acierto que no lo hicieran, así que nos acompañamos con el teléfono", contó José. Para los Pereyra significa un esfuerzo desde el lado de los horarios, porque con Arabia se diferencian por siete horas y a veces la conexión es muy tarde.

"Yo les pido a mis hijos que se cuiden, que sean responsables, nosotros aquí hacemos lo mismo porque los queremos ver volver", cerró José. Pereyra es representante de una firma de pinturas para obras y hoy está a la espera de que todo se reactive, aunque coincidió con la necesidad de extender la cuarentena para preservar la salud. Su esposa Liliana atiende un pequeño súper de barrio en Rawson. Toma todos los recaudos de higiene incluso cuando regresa a su casa.

"Quedate tranquilo hijo"



Este es el mensaje de Carina Herrera para Juan José Moyano (21) o el "Negrito" como lo conocen en el ambiente del hockey. Jugador emblemático de Bancaria, Juan se encuentra en el Sarzana de Italia desde agosto del 2019. La localidad está ubicada al norte de Italia, donde comenzaron los brotes de coronavirus que hoy tienen al país con más de 100 mil casos y liderando el ránking mundial. Al momento de esta nota, Juan ya llevaba 27 días confinado. "El 8 de marzo me hizo el click, mi hijo me llamó para decirme que se suspendía la temporada por lo de esta enfermedad, que era algo serio pero que me quedara tranquila", contó Carina. "Quise que se viniera ahí nomás pero no resultaba sensato por lo de los aeropuertos y además podían quedar varados", agregó. Actualmente la videollamada es el nexo con el que se comunican tres veces al día, en un contacto que pasó a extenderse a 30 minutos por vez. Es el momento en el que se actualizan novedades familiares (la familia se completa con su esposo José Luis y Mauricio su hijo menor) y también lo que haya nuevo sobre el avance de la enfermedad. "Quiero transmitirle a mi hijo que estamos bien, que se quede tranquilo que esto va a pasar", enfatizó Carina.

Carina es directora de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de la Capital y actualmente realiza su trabajo a través de videollamada. Su esposo trabaja en una línea de colectivos, es de los "exceptuados" para trabajar en el marco de la cuarentena.