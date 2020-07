Faltan dos semanas para el Día del Niño y la venta de juguetes en los comercios este año estará muy impactada por la pandemia: hay escasez de productos debido a que las fábricas estuvieron cerradas bastante tiempo por el aislamiento obligatorio en el AMBA, o bien porque los despachos en camión vienen muy demorados; los locales ya no se verán llenos de gente porque tendrán que cumplir los protocolos de distanciamiento y además de todo eso, los precios reflejaran alzas muy variadas, que trepan hasta el 50% en algunos casos respecto a igual fecha del 2019. En la Cámara de Comercio de San Juan relevaron que los incrementos de precios van del 10% al 30% en relación a la temporada 2019 ""muy por debajo de la inflación interanual". Algunos dueños de algunas jugueterías céntricas, como Rodney o Mundo Barrilete, admitieron alzas de entre el 30% y 40% interanual promedio, con incrementos más altos en los importados. En la cadena Río Shop indicaron que los aumentos rondan el 50%. Pero el incremento de los precios de los juguetes no es lo único que tendrán que afrontar las familias para comprar los regalos para los más pequeños. Este año los locales tienen faltantes y saben que hay compras que si no llegaron esta semana ya no estarán para la celebración, debido a los problemas que hay con los camioneros en todo el país por el virus. La empresaria del rubro Elizabeth Montilla dijo que las empresas nacionales son las que más han sufrido por la pandemia, porque no han podido fabricar. ""Tras la venta de Reyes en enero, dan vacaciones a su personal y retoman en marzo, justo cuando comenzó la crisis sanitaria, y los proveedores de productos de importación también han reducido las listas. En este momento no todos los productos nos llegan a pesar de nuestros pedidos", aseguró. Lorena, desde Mundo Barrilete, coincidió en el escenario, pero también comento que hay algunos distribuidores que estaban sobrestockeados y están vendiendo artículos del año pasado más baratos. El ejemplo es una muñeca que viene dentro de una esfera -Lol little Pep- que está a $1.000, la mitad del año pasado. En ese negocio estaban contentos porque aunque con demora, acaban de recibir mercadería esta semana, pero ya les avisaron que algunos productos no van a llegar para el Día del Niño. ""El que no lo trajo en marzo y lo guardó en el depósito, ahora estará en problemas, por las demoras que tienen las cargas en salir y transitar por el país", dijo Héctor López, desde Río Shop. Este gerente dio una advertencia que luego se escuchó en el resto de las jugueterías: pidió que la gente se anticipe a comprar y no espere los últimos días como se acostumbra en esta provincia, porque este año los negocios tienen capacidad restringida y las personas se demoran en elegir el artículo que van a comprar. ""De última el problema de la escasez no será tan grave, porque si no encuentra el juguete que busca, comprará otro. El problema de la juguetería este año es que el que no compre ahora, no va a poder comprar a último momento por los horarios de cierre y el menor ingreso de gente que deben cumplir los negocios", indicó. Al igual que otros jugueteros se recomendó que vaya una sola persona a elegir el regalo, y no dos o tres miembros de la familia como solía ser antes de la pandemia. Entre los regalos que se pueden encontrar hay juegos de mesa desde los $600, pistas para los varones, desde $1.200, superhéroes a partir de los $2.300. Para las nenas, las muñecas parten de los $1.000 y está la nueva Lol con 20 accesorios que supera los $ 6.000. Hay mucho faltante de electrónicos, como celulares y computadoras. La expectativa de facturación en esta crisis es muy moderada. ""Muchas personas han perdido el trabajo, hay menos dinero. Mantener la venta del año pasado sería una bendición", dijo Montilla.



Las promociones

Este año las promociones pasarán por las cuotas sin interés que ofrecen las tarjetas bancarias. En los locales señalaron que hay tres y seis cuotas sin interés con Data y tarjeta Naranja, como también están los Ahora 3, 6 y 12. Desde la Cámara de Comercio destacaron una importante acción que lanzó el Banco Nación para locales que se inscriban hasta el 3 de agosto, con 15% y 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés a cargo del banco, y descuento del 20% para el negocio que no trabaja normalmente con la entidad. Se ha observado en los comercios del rubro mucha dedicación en activar los canales de promociones por redes sociales con bastante anticipación producto de la necesidad de vender.



Pedido

Los comerciantes, tanto del centro como de los locales ubicados en los shoppings, van a pedir a las autoridades provinciales que el fin de semana del Día del Niño se les permita atender por más horas de lo habitual, para poder tonificar ventas.

Horario del sábado

A partir del sábado 1 de agosto, el comité Covid-19 autorizó a los comercios a cielo abierto a que puedan abrir una hora más los sábados, entre las 10 y las 18 horas. Las autoridades explicaron que eso se da en el marco del proceso paulatino de reactivación de las actividades productivas, económicas, culturales y sociales de la provincia y a pedido del sector comercial. De lunes a viernes, continúa de 10 a 18 horas.