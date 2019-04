Sentado y encadenado a una silla. Así espera José Sánchez que la obra social a la que aporta hace más de 20 años autorice la intervención quirúrgica a la que debe ser sometido por el cáncer de próstata que padece desde hace algún tiempo.

La operación estaba prevista para este viernes en la provincia de Mendoza, pero ante la negativa de la Obra Social Trabajadores Estaciones De Servicio en San Juan (OSTES), todo quedó en suspenso.

El hombre lleva encima los estudios pre quirúrgicos y los comprobantes de pago de los últimos tres meses, esos mismos que desde la obra social afirman no tener constancia. "Es un problema de ellos si no lo tienen registrado, yo llevo 20 años aportando y es la primera vez que voy a usar la obra social", dijo angustiado.

El trabajador manifestó ante la mirada atónita de los empleados que continuará en el lugar hasta tener una respuesta favorable. "Tendrán que poner un sereno, yo de acá no me muevo", expresó.

"Mi familia no está de acuerdo con la medida, pero esto es cáncer y no una quebradura. Tengo la posibilidad de que me operen una vez y tiene que ser ya", concluyó.