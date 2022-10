"Fue una desgracia con suerte porque Dios pone la mano en todo", explicó el padre Rómulo Cámpora que desde enero de este año fue trasladado a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en la localidad de Los Berros. Allí, el sábado al mediodía, la vivienda del reconocido sacerdote se incendió y después de que los peritajes de la Policía no pudieran determinar el origen del siniestro, el mismo párroco dio su explicación y se lo adujo a "las fuerzas del mal".

"Es todo muy raro porque tras los peritajes de la policía pareciera que nadie lo originó. El fuego se inició en mi cama pero el velador ni siquiera se quemó. El Cristo en la pared terminó carbonizado, toda mi ropa, los hábitos y las capas que usaba para las celebraciones de Semana Santa, mis sotanas" explicó Cámpora en una entrevista con Radio La Cumbre. "Fue una desesperación, salía el humo negro como si hubiese quemado 20 neumáticos pero lo importante es que el espíritu está firme".

Cámpora dijo que hace unos días estuvo realizando trabajos de sanación y que eso podría haber sido el determinante. "El exorcismo siempre atrae el odio y el rencor del enemigo, no tenemos que obviarlo pero tampoco vivir traumado con estas cosas", expresó y se refirió a lo que le había pasado en un momento de oración en un barrio: "Les pedí que rompan todo, que no dejen nada y mientras estaba haciendo una oración de sanación salió una paloma detrás de la imagen", comentó.

"Hay que tomar en serio la fe. Ayer cuando vi todo el ensañamiento me di cuenta que el demonio no está contento conmigo porque uno esta trabajando y mucho".

Siguiendo con su relato, Cámpora expresó: "Hay mucha envidia, mucha maldad, mucha gente que visita personas que curan y hacen maleficios. Hay que tomar en serio la fe. Ayer cuando vi todo el ensañamiento me di cuenta que el demonio no está contento conmigo porque uno esta trabajando y mucho", comentó y siguió explicando lo que le dijo la policía, que no hubo velas ni tampoco algún cortocircuito que haya ocasionado el incendio.

"Lo que no se puede llevar el demonio es el amor de la gente. Es impresionante la solidaridad de la gente de Los Berros", manifestó el sacerdote.