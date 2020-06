La plataforma Ticmas, que llegó para reforzar la educación a distancia y que busca quedarse en San Juan como una herramienta complementaria a las tradicionales clases presenciales, ya comenzó a dar sus primeros pasos en la provincia. Desde el Ministerio de Educación dijeron que en promedio, se realizan unos 1.000 ingresos diarios y que hay docentes que ya están trabajando con sus alumnos a través de este sistema (ver aparte) y que están muy satisfechos. Si bien explicaron que hasta el momento no todos los docentes están trabajando, a pesar de que cada uno ya tiene su código de ingreso a la plataforma, ellos calculan que en agosto Ticmas estará funcionando al 100% en todas las escuelas secundarias de San Juan.

"La plataforma se inició el 29 de mayo con el alta de los usuarios. El lunes 1 de junio empezaron la primeras experiencias con los docentes que se animaron a planificar en la plataforma y comenzando a crear sus propias clases", dijo María Buttazzoni, la directora de Educación Secundaria y agregó que en los primeros 9 días de la plataforma hubo unos 9.000 ingresos. Aclaró que esa cantidad de ingresos no significa que 9.000 docentes ya estén trabajando o navegando por la plataforma, pues hay algunos que entran más de una vez por día o por semana. Buttazzoni destacó que la cantidad de ingresos para ellos es más que positiva porque significa que hay muchos docentes que están "explorando" la plataforma para ver de qué manera usarla y qué herramientas tienen a favor de las materias que cada uno da.

"En este contexto de aislamiento esta plataforma nos permite tener contacto con los alumnos. Con Ticmas preservamos el vínculo docente-alumno que se estaba perdiendo. La principal bondad que tiene la plataforma es la conexión simultánea de estudiantes y docentes", agregó y dijo que si bien Ticmas fue muy bien aceptada por muchos docentes, hay otros que aún se muestran un poco reticentes a esta nueva forma. "Si bien no sabemos a ciencia cierta cuántos docentes ya entraron a la plataforma, sabemos que los que más se animaron son los que ya tuvieron experiencias anteriores con otros sistemas tecnológicos. Pero hay docentes que aún no se animan y creemos que van a dejar de mostrar resistencia al uso de la tecnología", explicó y dijo que el Ministerio no está exigiendo que los docentes ingresen.

Ticmas es una propuesta realizada sobre la base de los contenidos curriculares oficiales NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios). Permite al docente de Secundaria planificar su clase y estar en contacto, a través de chats (ya sea en la modalidad online como offline) con los alumnos.

En esta plataforma, el docente crea su clase donde elige la asignatura, el nombre de la clase y señalará los días y horarios para que los alumnos que puedan trabajen en simultáneo. Además de esta posibilidad, Ticmas cuenta además con la modalidad offline: para quienes no logren conectarse a la clase cuando el docente esté en línea, la clase y las tareas quedan cargadas en el sistema y el estudiante puede visualizarlas y realizarlas en el momento del día que crea conveniente.

A gusto con la plataforma

Érica Navarro es docente de Turismo en las escuelas Belgrano y Laprida de Capital. Desde que comenzó la cuarentena buscó la forma de estar en contacto con sus estudiantes para no perder el vínculo. Es por esto que usó distintas herramientas como Google Class para dictar sus clases. "Al principio los chicos se resistían y yo también, pero con el paso de las semanas todo fluyó. Esto me ayudó, porque cuando comencé con Ticmas se me hizo más fácil planificar y a los chicos les gusta", dijo la docente que utilizó algunos juegos para que los chicos conozcan por ejemplo sobre Egipto.

"La tecnología rompe con el paradigma de que el docente es el que tiene el conocimiento. Yo aprendo mucho con los alumnos. Ticmas nos muestra que la escuela cambió, no tenemos que volver a lo de antes. Lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos y trabajar de ambas maneras", agregó y dijo que ella forma parte de un grupo de Whatsapp en el que varios docentes se apoyan para el uso de la plataforma.

El sistema le resulta accesible

"Al principio exploré las características de la plataforma para ver cómo trabajar con los chicos. Hay alumnos que, por ejemplo, se registran dos veces sin querer o que sus papás los registran por un lado y ellos por otro, ese es un error común. Creo que será así hasta que sepamos usarla", dijo Ricardo Morales, que es profesor de Matemática y Física en varias escuelas del Gran San Juan y de zonas rurales.

"Ticmas nos permite ver varias realidades. Es una herramienta importante que se debe complementar con las clases tradicionales. En las escuelas rurales hay poca conectividad y nos pasa que los chicos muchas veces no pueden tomar las clases en vivo, porque tienen un solo celular para todos los hermanos o recién pueden ingresar cuando los padres vuelven de trabajar y les prestan el teléfono", dijo y resaltó que el hecho de que los chicos puedan trabajar offline permite que muchos puedan seguir con sus tareas habituales, como la cosecha, y luego tomar las clases.

Satisfecha con el nuevo orden

María Paola Santandreu es profesora de Psicología en las escuelas Toribio de Luzuriaga y Regimiento Patricios, de Albardón. Comentó que la plataforma le sirvió para ordenar las actividades. "Ticmas nos permite establecer un contacto con los chicos. Es muy positiva porque podemos responder las distintas inquietudes que tienen los alumnos", dijo y comentó que sus estudiantes están muy contentos con este nuevo sistema y que sólo critican el hecho de la plataforma no brinda la posibilidad de hacer videollamadas. "Quedamos de acuerdo en un día y una hora para las clases. Por ejemplo, en épocas normales doy clases a las 7,40, pero ahora, con los chicos acordamos hacerlo en el horario de siesta, porque en la mañana temprano no se van a conectar", agregó y dijo que ella pasa un día antes las tareas por si sus alumnos quieren ir leyendo de antemano. "La plataforma me avisa el grado de avance en los trabajos. Por ejemplo, yo puedo saber si leyeron el contenido, o si vieron un video", concluyó.