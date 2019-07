De no creer. Se recibieron en la asignatura Educación Especial en el Instituto de Formación Docente Silvino Martínez entre septiembre y noviembre del 2018, arrancaron el 2019 a trabajar pero todavía no pueden cobrar porque desde la institución no les entregan el título. Son unas 20 personas las que están en esta situación.

Dos de esas docentes se acercaron a la redacción de Diario de Cuyo y explicaron la situación. "Cada vez que entregaron los títulos, lo hicieron con errores y eso no nos permite validar ante la Junta de Clasificación Docente. En algunos casos hasta 4 veces y siempre con cosas mal escritas", contó una de las damnificadas que pidió reserva de identidad.

¿Qué errores presentan los títulos? El DNI mal puesto, los nombres mal escritos, la fecha de nacimiento equivocada, entre otros. Y no queda ahí. Ahora para reimprimirlo les argumentan que no tienen el papel -lo traen desde el Ministerio de Educación de la Nación- y, como si faltara algo, se rompió la impresora.

En los trabajos les estiraron la fecha para presentar el título, pero se les vence dentro de poco. "Sin el título, no cobramos y hasta nos pueden sacar, sumado a que dificilmente podamos titularizar el año que viene", agregó otra perjudicada.