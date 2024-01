No da tregua la ola de calor en el país y en particular en San Juan, donde día a día el mercurio coquetea entorno a los 40°, sin dar respiro desde hace al menos 5 días. Y lo que viene no es auspicioso.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para este martes una temperatura máxima de 42° en la provincia, con la novedad que hay probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este lunes y buena parte de mañana.

Hasta el sábado, se espera que los valores térmicos topes oscilen entre los 37° y 41°. Para el domingo recién el SMN prevé un descenso sobre los 33°.