Luego de la agresión que recibió el médico Daniel Luque, quien fue atacado con ácido por un expaciente (ver aparte), desde Salud dijeron que la violencia en la espera de atención es cada vez más frecuente en todos los hospitales y centros de salud. En este contexto, DIARIO DE CUYO consultó a pacientes y médicos de algunas de estas instituciones, y al personal de seguridad de estos lugares, y todos coincidieron al decir que los reclamos o quejas por la atención son cada vez más violentos. Sobre todo, luego de la pandemia. Desde Salud comentaron que reciben insultos, amenazas y que en ocasiones hubo hasta pedradas contra algunos centros de salud.

"Las agresiones hacia los profesionales de la salud, en ocasión del ejercicio de su profesión, son una problemática que preocupa al ministerio de Salud. Estamos trabajando conjuntamente con la Justicia en el tema. Además, estamos trabajando en un programa de concientización integral hacia la sociedad. Con la pandemia se empezó a notar un aumento de casos de violencia. No hay costumbre de denunciar las agresiones verbales", le había dicho la ministra Alejandra Venerando a este diario. En este mismo sentido, algunos médicos que trabajan en centros de salud o en hospitales de la provincia comentaron que tras la pandemia ellos notan que la gente tiene menos tolerancia. Sobre todo a esperar el momento de ser atendidos, y que eso lleva a que los malos tratos a la hora de reclamar la atención sean más frecuentes.

"No tuvimos problemas de maltrato grave al nivel del que recibió el doctor Luque, pero sí vimos una hiperreactividad de la gente. Esto, con todo el personal de los centros de salud, no sólo con los médicos. Nosotros tenemos 3 centros de salud con guardias policiales porque tuvimos agresiones a las instituciones y a los profesionales", dijo Walter Antuña, jefe de la Zona Sanitaria IV, que tiene centros de salud en Rivadavia, Ullum, Zonda y Calingasta. Al igual que él, otros profesionales comentaron que lo que más le enoja a la gente es que en muchos centros de salud la atención es con turno y no de manera espontánea, pues hay muchos que no tienen los servicios de Urgencias o Guardia.

"Las guardias son también muy complicadas. En mi zona -por la Zona Sanitaria I- tenemos guardia en el Báez Laspiur, en Chimbas. Los fines de semana suelen ser muy complicados, con diferentes tipos de agresiones. Nunca tuvimos casos graves, ni violencia física, pero sí hay amenazas e insultos. Estamos todos con menos tolerancia y muchas veces terminamos trabajando bajo presión", dijo por su parte Miguel Coria, jefe de la Zona Sanitaria I, que tiene centros de Capital, Chimbas, Santa Lucía y 9 de Julio.

DESDE LA OTRA VEREDA

Quienes también admitieron que los reclamos son cada vez más violentos son los pacientes. Dijeron que entienden que muchas personas se enojan y agreden verbalmente a los profesionales, pero que en ocasiones esto se da porque no son bien atendidos o tienen que esperar durante muchas horas que algún especialista los vea o les informe cómo está algún familiar.

"Mi hija vino a tener familia a las 5 de la mañana del domingo pasado y recién supe algo de ella y la bebé el lunes a las 19. Entré y pregunté en varias ocasiones, pero me respondieron de mala gana y nunca me avisaron nada", dijo Carla Bazán, una mujer de 25 de Mayo que estaba en la vereda del hospital Rawson, mientras que otros pacientes comentaron que estuvieron en la guardia más de 5 horas esperando ser atendidos y admitieron que muchas veces ellos tratan mal hasta a los guardias de seguridad porque esa espera se vuelve insoportable. "Sumado a la espera, muchas veces los médicos o enfermeras te atienden de mala manera. Con suerte te revisan o te tratan como menospreciando el dolo", agregó Pedro Bustamante, que estaba esperando ser atendido en el Marcial Quiroga.

Avance judicial en el caso Luque

Ayer, la situación de Miguel Ángel Cabello, el hombre que atacó con ácido al traumatólogo Daniel Luque, se complicó. Es que luego de un informe médico, pasó de ser acusado por lesiones leves a ser investigado por lesiones graves, lo que podría dejarlo preso con condena efectiva. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la causa pasó del Tercer Juzgado Correccional en el que se encontraba al Tercero de Instrucción. El acusado está siendo investigado por arrojar ácido al traumatólogo en plena vía pública el pasado viernes por la noche, cuando el profesional salía de su trabajo en una clínica privada de Capital. Cabello ya había realizado una denuncia contra el médico por supuesta mala praxis.