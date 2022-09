El tema del suicidio adolescente ganó espacio en la sociedad sanjuanina después de un caso sucedido ayer y que se hizo público, desde Salud Pública confirmaron que hay un crecimiento en los casos y lo atribuyeron a los efectos de la pandemia.

"Es un momento complicado de post pandemia. Afectó el encierro, el miedo, la pérdida económica y de seres queridos y en los jóvenes la no asistencia al colegio, la no conectividad y pérdida del contacto con sus pares", dijo en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento, Ana Zimmermann, miembro del Programa Provincial de Prevención de Suicidio.

"Hay un número creciente de casos. El recurso es escaso en relación a la alta demanda que existe, pero en todos los centros de salud hay psicólogos", dijo la profesional.

Zimmermann dio señales de alerta que los padres deben tener en cuenta para pedir ayuda profesional y evitar de esa manera los suicidios adolescentes. "Hay que estar atentos a cambios en su ritmo de vida normal, que haya empezado a aislarse o se muestre en redes sociales de manera desesperanzada, que haya bajado el rendimiento escolar, que no no quiera comer o bañarse. Esas suelen ser señales de alarma, pero hay otras personas que no tienen la capacidad de comunicar su malestar", afirmó.

Además, recomendó, tanto para adolescentes como adultos, emplear una "escucha activa". "Conversar sin juzgar y realizar preguntas que le ayuden al otro a abrirse para que ampliar sus problemas, mostrarme interesado desde lo verbal y gestual. No dar consejos prácticos o juzgar. Estas cosas ayudan a que el otro encuentre un espacio para contar qué le pasa", agregó.

IMPORTANTE: Si necesitas ayuda. Comunícate a los teléfonos 102 Y 911