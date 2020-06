Llegó el Día del Padre y hoy el festejo se hará, en muchos hogares, de manera diferente debido a la pandemia. La cuarentena previa, que obligó a modificar algunas costumbres, trajo a la vez algunas cuestiones positivas. Al menos eso dijeron los papás que fueron encuestados por el IOPPS, de manera exclusiva para DIARIO DE CUYO. La mayoría dijo que la cuarentena les hizo más complicado el rol de papá, pero a la vez aseguraron que los volvió mejores. Incluso, muchos admitieron que el aislamiento obligatorio los condujo a compartir más y sobre todo, mejor tiempo con sus hijos. La encuesta fue realizada de manera telefónica entre 340 papás del Gran San Juan.

Una de las primeras preguntas tuvo que ver con el tiempo que comparten los padres con sus hijos. El 89% de los encuestados dijo que pasa 4 horas o más con sus hijos. Mientras que, del total de los encuestados, el 56% aseguró que gracias a la cuarentena (que ya fue superada) charla o conversa más con sus hijos. Más de la mitad dijo que esta crisis sanitaria los llevó a mejorar la relación con los chicos y el 63% contó que el tiempo que comparten con los hijos es "muy bueno".

"En tu opinión, ¿es más fácil o es más difícil ser padre en cuarentena?". Esa fue otra de las consultas que los encuestados respondieron. El 60% dijo que es más difícil, el 31% contestó que es igual, y sólo el 9% dijo que le resultó más fácil. Por otro lado, el 63% dijo que se siente mejor padre que antes de que comenzara la cuarentena.

El hecho de considerarse mejor papá lo dejaron en evidencia al responder las siguientes respuestas que dieron en la encuesta. El 57% de los padres consultados dijo que conoce mucho más a sus hijos gracias a esta realidad.

Por su parte, el 32% dijo que "tal vez" conoce más a sus hijos luego de la cuarentena y sólo 1 de cada 10 dijo que no conoció más profundamente a sus chicos.

La cuarentena obligó a que muchas familias cambiaran sus rutinas y los papás se vieron afectados. "En lo referido a las tareas o actividades del hogar, ¿realizás alguna que antes no hacías?", fue otra de las consultas. El 55% dijo que hace más cosas que antes, el 35% dijo que sigue haciendo lo mismo, y el 10% dijo que hace menos. Es que descubrieron que pueden compartir cosas que muchas veces por la rutina de sus trabajos no lo hacen, como jugar, bañar a los niños y hasta acostarse más tarde de lo que lo hacen siempre. Y, a pesar de que la mayoría aseguró que ahora tiene más responsabilidades que antes en casa, el 63% admitió que menos de la mitad de las tareas hogareñas las hacen ellos y que el resto las hacen las mamás. De hecho, el 57% dijo que ayuda poco en las tareas escolares.

"Descubrí que soy un buen maestro"

Gonzalo Distefano es papá de Juana y Catalina, de 7 y 3 años respectivamente. Debido a la cuarentena y a que es diabético, no trabaja desde el 20 de marzo. Este tiempo en su casa le sirvió para descubrir otras facetas de la paternidad. Algunas, incluso le están gustando demasiado.

Totalmente convencido de que esta crisis sanitaria marcará un antes y un después en su vida, Gonzalo dijo que aprendió a disfrutar más del tiempo. "Antes, por ejemplo, a los deberes de la escuela ni los veía. Ahora reforzamos aprendizajes sobre los números -sobre todo con Juana, que va a Segundo grado- y trabajamos mucho para mejorar la lectura. Es un desafío para ellas y para mí. Me puse en el papel de profesor y descubrí que soy un buen maestro", dijo entre risas y agregó que lo que más le gusta hacer cuando está con sus hijas es acostarse tarde y disfrutar de películas infantiles. "Me di cuenta de que jugamos y nos reímos más. Además, aprovecho que tengo más tiempo para mimarlas con las comidas que más les gustan. La rutina muchas veces hace que nos perdamos pequeños momentos. Hasta pintamos unas macetas juntos, algo que nunca hacíamos", concluyó.

Un tiempo de replanteos

"La cuarentena nos permitió compartir mucho tiempo y disfrutás más. Antes, por mi trabajo -hace fotografías y videos para eventos sociales- no compartía los fines de semana, ahora me encantan", dijo Matías Cepeda, que es papá de Katya y Lisandro, de 7 y 4 años respectivamente. Si bien dijo que la falta de trabajo les trajo muchos problemas económicos, con el paso de los días se dio cuenta de que ese tiempo sirvió para mejorar el vínculo con sus hijos. De hecho, aseguró que se replanteará cómo volver al trabajo y estar más con sus chicos.

Papá las 24 horas

A pesar de que al principio no estaba habituado a estar todo el día en su casa, dijo que le costó poco tiempo acostumbrarse. Gabriel Rodríguez es papá de Valentina (12), Benjamin (9) y Tomás (5) y comentó que hasta la actualidad él pasa más tiempo con los chicos que el que puede pasar su esposa, porque no tiene un trabajo estable. "Ahora hasta les hago la comida, a pesar de que ellos creían que yo no sabía ni hacer huevos fritos", dijo entre risas y totalmente convencido. Gabriel agregó que se divierte mucho con sus hijos haciendo videos en TikTok.