Su historia conmueve y moviliza. Se llama Serenity Flores, tiene 7 años y hace casi un año que viene dándole batalla a un tumor cancerígeno que tiene en la cabeza, precisamente entre el cerebro y el cerebelo. Desde que comenzó su lucha, encontró una manera de hacer más llevadera sus internaciones y empezó a fabricar pulseritas que vendía por las redes sociales. Hace una semana la pequeña tuvo una recaída y otra vez pasa sus días internada en el Hospital Rawson, desde allí sigue con su emprendimiento pero además, despertó la solidaridad de los sanjuaninos que realizan campañas para ayudar a su familia.

“Ya terminé de hacer pulseritas pero ahora mi papá me prestó el celular para ver los dibujitos”, le contó a este medio Serenity, desde su cama del sector Oncología Pediátrica del Hospital Rawson a donde llegó la semana pasada, debido a una recaída tras una de las tantas sesiones de quimioterapia a las que se viene sometiendo. El lugar ya es archi conocido por la pequeña. Desde allí combate al cáncer que la tiene a mal traer desde el año pasado, ya sea con quimios o con sesiones de radioterapia.

Si bien desde chica venía padeciendo dolores de cabeza, decaimiento y baja de glóbulos blancos, nunca lograban darle un diagnóstico certero. Hasta el 20 de junio del año pasado cuando se cayó de un columpio y debieron llevarla al hospital. Después de ese día vino una serie de estudios que determinaron el peor diagnóstico.

"No fue un golpe, directamente fue un nocaut. Nunca habíamos pasado por algo así, pero te tiene que tocar de cerca para que te des cuenta lo que realmente es", comenta su mamá Carina Rodríguez, una ama de casa que no se despega de al lado de su hija. La chiquita es la menor de cuatro hermanos, le siguen Triniti (9), Gustavo (18) y Enzo (19). Su papá José Luis Flores es empleado de la Municipalidad de Rawson y el principal sosten de la humilde familia oriunda de Pocito Norte.

Serenity se somete a dos quimioterapias por mes, sumado a las sesiones de rayos diarias. Una de las quimios realizada hace una semana fue la que derivó en la recaida de la pequeña. "Mamá llevame al hospital que me pongan la sonda, quiero estar bien", le dijo la nena a su mamá. Es que Sere no podía digerir alimentos, tenía fiebre y los vómitos no cesaban. En el nosocomio le colocaron una sonda para poder alimentarla, estaba pesando solo 13 kilos. "Necesita subir de peso porque las quimios son tan fuertes que no la va a soportar", manifestó Carina.

Ahora, ya estabilizada, comenzó nuevamente con su emprendimiento que más la entretiene: hacer pulseritas. Fue su tía Mariela quien le regaló un kit de perlitas en su primera internación y desde ese momento, motivada por los médicos y enfermeros que la atienden a diario, comenzó hacer pulseritas para vender. "Las doctoras me decían que les hiciera para ellas y me las iban a pagar y a mí me gustó", cuenta Serenity del otro lado del teléfono y en tono pausado, pues no puede esforzarse mucho para hablar por la sonda que tiene.

Su papá con dolor cuenta que "extraña a la Chuky", porque hasta no hace mucho Serenity, era una niña inquieta en ese barrio pocitano que pasaba sus días jugando a hacer comidas en una cocinita. A la vez pide: "hay que ayudar a los enfermos", expresa el hombre que agradece por las muestras de apoyo que vienen teniendo y dice que "esas energías se sienten". Los Flores son católicos pero debido a la situación que les toca atravesar dice que reciben oraciones de la religión que sea, "Nos han visitado hasta pastores y nosotros estamos agradecidos con todos quienes piden por la mejoría de nuestra hija, lo necesita", afirman.

Viven en una humilde vivienda de la zona Pocito Norte. Y si bien en el Hospital no les hacen faltar nada y afirman que la atención de los especialistas es excelente, ahora deben afrontar una deuda producto de una internación del año pasado en una clínica privada. "Nosotros tenemos Obra Social pero los mismos médicos nos dijeron que para su tratamiento era mejor traerla acá al hospital, para evitar gastas. Por ejemplo el año pasado Serenity estuvo internada tras su primera operación en el Sanatorio Argentino y quedó una deuda de 181 mil pesos. Nos están llamando para que cubramos esa deuda y sinceramente no tenemos de donde sacar, ya iniciamos trámites en Desarrollo Humano y estamos esperando que salga", explicó preocupada la mujer que a la vez agradece la ayuda estatal por haberle conseguido la válvula que Sere necesitaba para su cabecita.

Por lo pronto, el caso de la pequeña despertó la solidaridad de los sanjuaninos. Mientras la familia realiza tombolas y rifas para ayudar a la familia en los gastos que necesitan cubrir en el día a día, el plantel de San Martín también se encuentra recaudando fondos para colaborar, incluso el domingo último tras la victoria ante Gimnasia de Jujuy, mostraron una bandera pidiendo apoyo para la chiquita. También, Sergio Sisterna realizó llaveritos sobre la conmemoración del 40mo aniversario de la Guerra de Malvinas y todo lo recaudado será para la familia de la pequeña. También agradecen a Fundamé y a la Asociación "Guerreros por la vida", quienes también están pendientes y al tanto que a la nena no le falte nada.

Al Sanjuanino se lo conoce por su solidaridad, los espero...Estamos imprimiendo estos llaveros del 40mo aniversario de... Publicado por Sergio Sisterna en Martes, 29 de marzo de 2022

Mientras tanto la chiquita muestra sus agallas todos los días y así se lo manifiesta a sus padres, los únicos que pueden acompañarla en la sala del hospital: "Ella está convencida que va ganar la pelea. Me dice `mamá lo vamos a vencer` y lo dice con un convencimiento que nos contagia esas fuerzas", expresa su mamá quien agrega que a su hermanita Triniti es a quien más le costó entender la situación: "Son muy unidas las dos. Cuando Serenity se quedó peladita, la hermana vino y la abrazó fuerte, le decía lo mucho que la quería, nos hicieron llorar a todos", comenta emocionada Carina.

Serenity está con fuerzas y mientras continúa haciendo pulseritas para que después su mamá publique en Facebook, seguirá dandole batalla a la dura enfermedad que le toca atravesar y de la que pronto espera salir vencedora.

PARA AYUDAR

Para quienes quieran colaborar con la familia de Serenity, comunicarse al 2646216520.