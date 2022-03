Valle Fértil se encuentra conmocionado por la muerte de una joven de 15 años que en el último tiempo era víctima de bullying en las redes sociales y decidió quitarse la vida el pasado viernes. Mañana sus familiares y amigos saldrán a la calle para pedirle a la Justicia que investigue si las burlas que sufría permanentemente motivaron su determinación.

La Fiscalía Delitos Especiales tomó la investigación, recolectó pruebas y testimonios, ordenó la autopsia e investiga si una carta que se encontró en el lugar, y en la que hay un mensaje de despedida, fue escrita por la víctima.

"En principio el contenido de la carta apunta a otra razón que no tiene que ver con el hostigamiento por redes sociales, pero vamos a analizar todo", dijo Eduardo Grassi, fiscal de la causa. Sin embargo, hoy su madre brindó un desgarrador mensaje en Radio Sarmiento: “sufrió bullying y eso la llevó a tomar esa decisión”, dijo Angélica Ortíz.

"No me la conteiner 22” es el perfil de Instagram al que algunos vallistos apuntan por haber publicado mensajes descalificativos y burlas sobre la chica.

"No tenemos paz ni consuelo. Pido Justicia ella sufrió bullying y eso la llevó a tomar esa decisión. Ella nunca me dijo, pero sus amigos me contaron que se le reían porque era flaquita cuando salía a caminar y después me enteré lo de la página esa. Quiero que, si son menores, los padres salgan a dar la cara. Ese día me fui a trabajar, le di un beso y esperó a estar sola”, relató la madre de la chica.

La marcha será mañana a las 19 en la plaza departamental. “Esto va a seguir sucediendo si nadie hace nada. No quiero que haya más chicos como mi hija, que ahora la tendré que visitar en el cementerio”, concluyó.