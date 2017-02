Ya sea porque tenían compromisos creados para esta noche o porque directamente ya perdieron las ganas de asistir al recital, cientos de sanjuaninos hicieron fila para llegar a las boleterías ubicadas en la vereda del Parque de Mayo con el fin de pedir que les devolvieran el dinero de la entrada que habían pagado para ver a Maná el viernes por la noche, show que se frustró el viento y la lluvia.

“La verdad, ya no quiero saber nada con esto, pagamos más de 1.000 pesos cada uno para ver un pedazo de madera y una pantalla en negro durante 4 horas, no tengo ganas de volver esta noche”, aseguró David Narváez mientras estaba en la cola junto a su pareja.

Otro fue el caso de Alejandro, quien pidió permiso para faltar a su trabajo el viernes y no puede repetirlo una noche más. “Ya está, me dieron permiso anoche, no puedo volver a pedir a franco hoy”, contó el hombre.

Mientras tanto, el personal que trabaja en la boletería aseguró que no tenían el número exacto de personas que habían asistido a cambiar el ticket por el dinero. Lo que sí afirmaron es que, desde las 16 esperaban comenzar a revender las entradas que habían sido devueltas.

El caso del espectáculo de cierre

Mientras tanto, fueron pocas las personas que se acercaron al Teatro del Bicentenario para que les devolvieran el dinero de su entrada para el espectáculo de cierre del festejo que se desarrollará en el autódromo pero no esta noche, sino mañana domingo.

Los encargados de atender a la gente dijeron que hasta el momento habían recibido alrededor de 100 personas y que la mayoría tenía los tickets más baratos, que ya se están revendiendo.