La administración uñaquista no quiere perderle pisada al coronavirus. Por eso, además de las medidas de contención que está llevando a cabo, se prepara ante un eventual avance de la pandemia. En ese marco, de ser necesario, convocará a policías retirados que estén en condiciones de prestar servicio para que se sumen a las tareas que están llevando adelante las fuerzas de seguridad. La medida en carpeta fue confirmada por el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, quien indicó que hasta el momento, no está establecido cómo será el mecanismo de convocatoria y que dependerá mucho de cómo evolucione el virus en la provincia, por lo que tampoco hay un número de posibles convocados. El funcionario indicó que, de llevarse a cabo, será en la etapa de mitigación del contagio, esto es, cuando se determine que el virus esté en circulación en la sociedad, algo que hasta el momento no ocurre.

La posibilidad de convocar a personal policial retirado está contemplada en la ley de Retiros y Pensiones Policiales y dicha opción fue incorporada en la modificación a la norma que planteó el exministro de Gobierno Emilio Baistrocchi. Los cambios fueron aprobados a fines del año pasado por la Cámara de Diputados por lo que ley está vigente, indicaron fuentes oficiales, y el único paso que resta para que la convocatoria esté operativa, es la instrumentación de la ley, procedimiento en que el que está trabajando personal de la Secretaría de Seguridad. El artículo 3 de la norma establece que el paso de personal de la situación de actividad a la de retiro "no significa la cesación del estado policial", por lo que el uniformado puede ser convocado a prestar servicio en casos de necesidad.

Por otro lado, para ser llamado por las autoridades a prestar servicio, el policía debe cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, no tener más de tres años de retirado de la fuerza, no contar con más de 55 años y tampoco tener ninguna causa abierta en la Justicia. Así, hay un universo acotado de personas que cumplen las condiciones. El caso de retiro más próximo, es la camada de oficiales y suboficiales que dejaron de prestar funciones a fines de 2019, por haber cumplido 30 y 25 años de servicio, respectivamente. Dado que muchos de ellos ingresaron a la fuerza con 20 años, hoy esos uniformados retirados tienen entre 50 y los 45 años, aproximadamente. Dichos cargos quedaron vacantes y permitirán un ascenso masivo dentro de la Policía (ver Recuadro).

El año pasado, en el caso de los oficiales, los seis comisarios Generales pasaron a retiro y a ellos se les sumó 11 comisarios Mayores y 33 comisarios Inspectores. En los suboficiales, ocurrió una movida similar con el retiro de seis suboficiales Mayores, ocho suboficiales Principales, 40 sargentos Ayudantes, 40 sargentos Primero y 208 sargentos. Entre ambas ramas suman unas 350 personas.

Al ser consultado sobre la necesidad de incorporar personal retirado por la pandemia, Munisaga fue categórico al indicar que "no podemos relajarnos. Tenemos que garantizar la seguridad en la provincia ante esa situación. Si pasamos a la siguiente etapa, que es la de mitigación, vamos a hacer todos los esfuerzos para que el virus deje de circular". En ese marco, dijo que "se cambiarán los protocolos de actuación y las exigencias de acuerdo a lo que determine el comité de emergencia Covid-19, por lo que, si es necesario, vamos a llamar a más personal policial haciendo uso de la facultad de convocatoria a retirados".

Seguridad

5.300 Es la cantidad de uniformados de las distintas fuerzas que están prestando servicio ante la situación social.

Tareas

3 Son los turnos en los que trabajan para los controles los casi 4.500 uniformados de la Policía local.

Convocatoria nacional

El Ministerio de Seguridad de la Nación convocó a personal retirado de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y personal de la Prefectura Naval. Entre los requisitos, los uniformados no pueden superar los 60 años de edad.

Ascensos

La Secretaría de Seguridad y Orden Público ya tenía previsto para este mes el ascenso de 1.060 miembros de la Policía. Se trata del segundo mayor escalonamiento desde que Sergio Uñac asumió en el Gobierno y será el último que se produzca en dos años.

El movimiento interno de la fuerza se da gracias al retiro de policías que se produjo a fines del año pasado, entre Oficiales y Suboficiales.

Entre quienes pasaron a retiro, estuvieron los miembros de la Plana Mayor, por lo que de aquellos que ocupen esos cargos jerárquicos, saldrá el próximo Subjefe de la Policía.