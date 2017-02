En el medio de la polémica sobre si se realiza o no dentro de menos de dos semanas el Safari tras las Sierras en la categoría Autos, debido a que la Secretaría de Ambiente no aprobó las tres alternativas de circuitos que presentó la organización y por ende no dio la habilitación, DIARIO DE CUYO pudo conocer los montos aproximados de las pérdidas que se generarían en caso de que no prospere la tradicional competencia.

Quito Vega, titular de Agrupación Pilotos Vallistos (Apiva), explicó que dicha entidad perdería más de 500.000 pesos en caso de que no se lleve a cabo la competencia. “Ya nos gastamos $135 mil en el alquiler de 50 baños químicos, $150 mil en trofeos (son de muy buen nivel debido a que es la categoría vedette del safari), $20 mil en el estudio de impacto ambiental y $15 mil en el abogado, sumado a los alquileres de rampas, todos los viajes que hicimos a la Ciudad para hablar con las autoridades y el pago a las personas que colaboran en la organización”, dijo.

Postal de la carrera de motos del pasado fin de semana

En cuanto a la cantidad de vehículos y teniendo en cuenta que en la categoría Motos hubo 203 pilotos, se espera que en Autos el número sea considerablemente mayor y Vega se animó a especular con el doble. Además, como los autos y camionetas son los más populares y los que más deleitan a los fanáticos fierreros, esperan entre 15 y 20 mil personas en caso de que llegue a concretarse nada más y nada menos que la 25º edición, las Bodas de Plata, cuya entrada costará tan solo 30 pesos.

Pero la gente de Apiva no sería la única perjudicada, sino que muchas personas de Valle Fértil se quedarían con las ganas de poder brindar sus servicios a los miles de turistas. “Si no se hace la carrera los propietarios de hoteles, cabañas y hospedajes pierden mucho dinero, ya que tienen el 80% de reservas para esa fecha y están obligados a rechazar pedidos porque ya están comprometidos con otros turistas. Pero no sólo ellos, restaurantes y supermercados también se verían afectados, manifestó Vega.

La Secretaría de Estado de Ambiente no aprobó las tres alternativas de circuitos (ninguno incluye el paso por La Majadita, uno de los puntos en conflictos en años anteriores, ahora aparentemente la mayor dificultad que atraviesa la organización es un sector de la zona conocida como Los Morteritos, en los que un particular tiene un campo) que presentó la organización y por ende no dio la habilitación, por lo que la organización anunció que evalúa ir a la Justicia y solicitar un recurso de amparo que les permita concretar la prueba, prevista para el 18 y 19 de febrero. La situación es compleja pero el presidente de Apiva confía en que todo saldrá bien. “Aquí en el Valle están todos entusiasmados con el Safari y yo creo que se va a hacer, solo queda esperar”, dijo el dirigente.