Desde marzo de este año integra la Corte de Justicia de San Juan y no es el único cargo que tuvo en algún poder del Estado. Fue presidente de la Cámara de Diputados en dos períodos diferentes y como vicegobernador también estuvo al frente del Ejecutivo durante la ausencia de alguno de los mandatarios que acompañó. Se trata de Marcelo Lima, quien pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló sobre las últimas medidas que tomó el Poder Judicial en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Alejado de la política partidaria, también tuvo algunas palabras sobre la interna peronista.

- ¿Cómo es la prórroga que establecieron de la feria judicial extraordinaria?

- La prórroga es del 13 hasta el 30 de abril inclusive. El desdoblamiento de horarios es desde las 8 hasta las 12:30 y desde las 13 hasta las 15. Prorrogamos este aislamiento preventivo y obligatorio y establecimos, dentro de ese marco, la actividad jurisdiccional porque la Justicia es un servicio indispensable y es necesario prestarlo.

- ¿Cómo se va a trabajar en esos horarios?

- El trabajo es exactamente igual al sistema de la feria de julio, ampliado en algunos servicios especiales, como Flagrancia, Familia y los servicios contra la violencia de género. Además, esencialmente, van a tener que realizar el trabajo interno que amerita un requerimiento especial. Si hacemos un relevamiento con la cantidad de jueces, cada uno de ellos ha tenido aproximadamente 1.330 causas por año para resolver. Es imposible que haya tenido la templanza, la serenidad y el tiempo necesario para cada expediente. Entonces amerita hacer un juicio de valor importante y serio en cuanto al estado de la Justicia actual. La Justicia sanjuanina está produciendo una revolución. En primer lugar, desde el punto de vista estratégico y jurídico. El Poder Judicial se involucró en la nueva legislación, como el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, Flagrancia. Todo esto ha generado una nueva mirada en cuanto a la actuación judicial y a la necesidad de llegar a una justa resolución de las causas, hablo de la Justicia a tiempo, porque la Justicia a destiempo muchas veces es injusticia.

- ¿Con el Código Procesal Penal se refiere a la aplicación a futuro del sistema acusatorio?

- Claro, que ha cambiado un paradigma esencial, teníamos un sistema inquisitivo, en el que el ciudadano se veía frente a una persona que investigaba, acusaba y juzgaba, que era el juez. Hoy encontramos un sistema acusatorio adversarial, donde está dividida la acción en la persona que investiga, la persona que acusa y la persona que juzga.

- Todos los ministros de la Corte han planteado al sistema acusatorio como una necesidad para hacer este cambio sustancial, pero en la situación que nos encontramos hoy, ¿considera que su aplicación se va a postergar?

- Sin dudas que sí. Estamos en una feria judicial extraordinaria y esto nos impide trabajar de manera estructural sobre la reforma. Tampoco podemos avanzar sobre un tema puntual como la oralidad. Hoy estamos manejándonos sobre la coyuntura.

- ¿Vislumbra algún escenario?

- No podemos hablar de plazos, no sabemos si vamos a continuar o no con esta postergación del aislamiento. El Presidente habla que el pico va a llegar a mediados de mayo y seguramente en junio estaremos conversando nuevamente sobre esto.

- ¿Cuál es la metodología que han adoptado?

- Hay muchas medidas que tienen que ver con lo informático. Hoy, las comunicaciones se están haciendo vía internet. Se está trabajando también sobre las firmas digitales, los juzgados están realizando libramientos de fondos a través de los bancos vía internet. Las notificaciones oficiales a los letrados las hace el Juzgado a través de su correo electrónico. Todas estas medidas modernas hacen a un aggiornamiento y que han venido para quedarse, además de servir ahora a un resultado sanitario. También hemos advertido que parte del personal del Poder Judicial, ya sea por razones de salud o por cuestiones que tienen que ver con su necesario aislamiento por su edad o por lo que fuere, trabajan desde sus domicilios de manera informática. También en la mayoría de los Juzgados, donde hay mesa de entrada, hemos establecido el vidrio separador entre la persona que se acerca a consultar un expediente y el actuario que lo recibe.

- ¿Considera que cuando vuelva la actividad tiene que ser de manera paulatina?

- Sí. Vamos a tener que sentarnos a evaluar, de la misma manera que lo ha expresado el Presidente y el Gobernador. Esto amerita una evaluación en forma permanente de cómo se están dando los resultados, cuál es el diagnóstico, esencialmente de Salud. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, la salud que es el valor más preciado en este momento.

- Si vuelve todo junto, ¿hay riesgo de que colapse el sistema judicial?

- Sin duda. Si vuelve toda la actividad junta, hay riesgo de colapso. No puedo imaginarme, sin preocupación, un sistema normal, en el que todos los abogados recurren al palacio de Tribunales o a cada uno de los Juzgados a llevar expedientes. Esto va a generar una situación bastante compleja. Hay una cuestión de prioridades que hay que tener en cuenta. Entendemos, y lo hemos analizado en reunión de acuerdos, la situación de los abogados que necesitan trabajar, poder generar el sustento diario y que en estos momentos están privados de hacerlo por esta situación. La presidente ha tenido una reunión no solamente con la Unión Judicial, sino también con las autoridades del Foro de Abogados a este respecto y se ha tratado de conciliar estas cuestiones para no restringir totalmente la posibilidad del abogado, pero sí primando la salud, que es el bien jurídicamente protegido.

- Una de las medidas que adoptó la Corte fue donar el 30 por ciento de su sueldo, junto con el fiscal General, ¿tiene conocimiento si los magistrados, jueces, fiscales y defensores se han plegado a esta medida?

- Tienen tiempo todavía, no se puede saber hasta fines de abril. Por la intangibilidad de sus salarios, esto es una cuestión voluntaria. Se los ha invitado y lo van a hacer en la medida que así lo consideren.

- ¿Ha escuchado comentarios que hayan hecho este aporte?

- Sí, hay varios funcionarios judiciales que lo han hecho.

- Si la medida se extendiera ¿existe la posibilidad de que se volviese a repetir el aporte?

- Esta es una cuestión solidaria en la que estamos todos involucrados en tratar de solucionarla. Lo deberíamos merituar y deberíamos consultar con nuestros pares en el caso del Poder Judicial. Creo que no hay ningún problema, acá nadie está eludiendo la solidaridad.

- Usted viene de presidir el Poder Legislativo, como vicegobernador condujo el Ejecutivo ante la ausencia de alguno de los gobernadores y en algún momento le tocará presidir la Corte. ¿Qué situación excepcional o cuál ha sido la más grave que le ha tocado vivir en los otros ámbitos?

- Me tocó en una oportunidad, en la primera gestión acompañando al exgobernador José Luis Gioja cuando se produjo aquella rotura de la cara posterior de un cerro, cerca de la mina El Pachón, que produjo que el agua de una laguna se volcara hacia la zona de Calingasta. Afortunadamente se había construido una de las represas que impidió que llegara hasta Ullum y Zonda, que se hubiesen visto inundadas con seguridad. Esa fue una situación de emergencia que tuvimos. El Gobernador estaba afuera de la provincia, regresó inmediatamente. No hubo que lamentar víctimas pero los perjuicios económicos fueron muy grandes.

- ¿Le hubiese gustado ser candidato a Gobernador?

- No le puedo decir que es una materia pendiente porque ya estoy de vuelta (risas), pero tuve la posibilidad de ser Gobernador, por lo menos de manera interina.

- ¿En 2015 no le hubiera gustado competir?

- Esto fue un acuerdo político que realizamos con el exgobernador del momento, José Luis Gioja, y el exvicegobernador Sergio Uñac. Creo que fue un acuerdo muy racional.

- ¿Racional por como se dieron las circunstancias?

- Dice Maquiavelo que el fin de la política es el éxito y a partir de esa resolución, hubo éxito.

- En su momento sonó su nombre como candidato...

- Sí, pero se acordó y no hubo necesidad de ningún tipo de internas. Se analizó, se puso en una mesa de discusión en la que estuvimos los involucrados y se decidió lo mejor.

- ¿Cómo vivió la última interna?

- Había renunciado a mi condición de vicepresidente primero del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que lo venía ejerciendo desde 2003 hasta la actualidad. Había renunciado también a mi afiliación, por cuanto constitucionalmente no se me permite ejercer el cargo de ministro de la Corte y realizar actividad política. No obstante, lo vi con pena.

- ¿Cree que en la Corte se va a encontrar con internas?

- Hay otro tipo de internas y otro tipo de discusiones (risas). Acá no hay cuestiones ideológicas de por medio, he encontrado armonía, apertura al diálogo. Se da una cosa muy particular en esta Corte y es la unidad de objetivos. Cuando se da comunidad de objetivos es más fácil ponerse de acuerdo porque estamos todos queriendo lo mismo.